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Kurban Bayramı tatili uzatılmadı

Kurban Bayramı tatili uzatılmadı, kamuda mesai 10 Haziran Salı günü başlayacak.

23 Mayıs 2025 Cuma 14:08 - Güncelleme:
Kurban Bayramı tatili uzatılmadı
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Konu ile ilgili İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Yakın zamanda idrak edeceğimiz mübarek Kurban Bayramı münasebetiyle, 5 Haziran Perşembe (Arefe) günü öğleden sonra başlamak üzere, 6-7-8-9 Haziran 2025 tarihlerinde (Bayramın 1'inci, 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü günü) kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır.

Kamuda normal mesai düzenine 10 Haziran Salı günü dönülecektir.

Kurban Bayramımızın şimdiden mübarek olmasını, birliğimizi, beraberliğimizi pekiştirmesini Allah'tan niyaz ediyor, bayram vesilesiyle yola çıkacak tüm vatandaşlarımıza hayırlı ve sağ salim yolculuklar diliyoruz

  • İletişim Başkanı Fahrettin Altun
  • İletişim Başkanı Altun
  • bayram tatili

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