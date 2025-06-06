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Kurban Bayramı tatilinin ilk gününde acı bilanço

Arife günü meydana gelen trafik kazalarında 1319 kişi yaralandı, 10 kişi hayatını kaybetti.

IHA6 Haziran 2025 Cuma 14:44 - Güncelleme:
Kurban Bayramı tatilinin ilk gününde acı bilanço
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kurban Bayram tatilinin başladığını ifade ederek, arefe gününde 863 trafik kazasının meydana geldiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, bu kazalarda 10 vatandaşın olay yerinde hayatını kaybettiğini, bin 319 vatandaşın ise yaralandığını dile getirdi. Yerlikaya, hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar dilediği açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kurban Bayramı tatilinde emniyet ve jandarma trafik ekiplerimiz vatandaşlarımızın güvenliği için gerekli önlemleri alıyor, denetimleri büyük bir hassasiyetle sürdürüyor. Arefe gününde Ulaştırma Bakanlığımızın verilerine göre 2 milyon 591 bin 34 araç otoyollarını kullandı. Arefe gününde trafik ekiplerimizce de bu araçlardan 23 bin 275'ine hız ve radar işlemi yapıldı. Oran yüzde 0,9. Aşırı hız yapmayarak trafik kurallarına uyan yüzde 99,1 oranındaki her bir sürücümüze ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Diğer yüzde 0,9'luk kısmın da daha dikkatli davranarak aşırı hız yapmayacağına, hem kendisinin hem sevdiklerinin hem de masum insanların canlarını riske atmayacağına yürekten inanıyorum. Onlar da yüzde 99,1'lik kurallara uyan sürücülerimizin yanında olacaklardır. Denetlemelerimiz işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfıra indirmek içindir. Trafik kurallarına uyalım, bayram sevincimize hüzün karışmasın. Yollar, bizleri sevdiklerimize kavuşturmak için var, ayırmak için değil."

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