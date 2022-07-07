Kurban bayramı tebriği ve resimli bayram mesajları sosyal medyada paylaşılmaya başlandı. Her sene olduğu gibi bu sene de Kurban Bayramı tüm İslam aleminde coşkuyla kutlanacak. Bayramın gelişini Kurban bayramı tebriği, kutlama mesajları ile perçinlemek isteyenler için En güzel, resimli Kurban Bayramı mesajları 2022 haberimizde yr alıyor. İşte en güzel, anlamlı Kurban bayramı tebriği, resimli kutlama mesajları

KURBAN BAYRAMI TEBRİĞİ, KUTLAMA MESAJLARI

Kurban Bayramı evlerinize huzur, sofralarınıza bereket, göğsünüze ferahlık, evlerinize misafir getirsin... Bayramınız mübarek olsun.

Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder hayırlara vesile olmasını dileriz. Bu hayırlı günde dualarınız kabul olsun. Dualarınızı eksik etmeyin...

Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Kurban Bayramı yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle.. Bayramınız mübarek olsun, tüm dertleriniz deva bulsun!

Bayramın coşkusunu, mutluluğunu tüm aile bireyleriyle, komşularımızla paylaşarak daha da anlamlı hale getirdiğimiz güzel bir bayram dileğiyle. Bayramınız mübarek olsun.

Bizleri bayrama ulaştıran, bizlere bayram sevincini yaşatan Allah'a şükürler olsun. Milletimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı kutlu olsun.

Kurban Bayramını sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. Sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle...

Küslerin barıştığı, ellerin tutuştuğu, yüzlerin gülüştüğü nice bayramlar olsun... Sohbetimiz daim olsun... İyi Bayramlar!

Hepinizin Kurban Bayramı kutlu, mutlu, mübarek olsun. Her geçen yıl "nerede o eski bayramlar" hissi giderek artsa da gönlünüzce bir bayram geçirirsiniz inşallah.

Tüm yürekler sevinç dolsun, umutlar gerçek olsun, acılar unutulsun, dualarınız kabul ve bayramınız mübarek olsun.

Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, Kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, bayramınız kutlu olsun.

Tüm İslam aleminin ve camiamızın Kurban Bayramı'nı kutlar; sevdikleriniz ile birlikte sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmenizi dileriz.Kurban Bayramı

Yüreklerin kavuştuğu, dargınların barıştığı, zordakilerin ferahladığı nice bayramlar olsun; Kurban Bayramı'nız kutlu olsun!

EN GÜZEL, RESİMLİ KURBAN BAYRAMI MESAJLARI 2022

Kurban Bayramı'nın, ülkemize, camiamıza ve tüm İslam alemine hayırlı olmasını temenni ediyor; huzur, sağlık, mutluluk dolu ve tedbirlerin elden bırakılmadığı bir bayram diliyoruz.

Kavurmalar sıcak sıcak, tatlılar da yutulacak! Kurban Bayramını'nın tadı, işte böyle çıkacak! Kurban Bayramı'nız kutlu olsun!

Bu bayram da yüzünüz de hep gülümseme, kalbinizde huzur olsun. Kurban Bayramınız kutlu olsun.

En güzel anıları birlikte paylaşmak, her bayramda hatırlanmak dileğiyle... Kurban Bayramınızı tebrik ederim

Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Bayram diliyoruz. Büyüklerimizin ellerinden küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz.

Baklavalar dizi dizi, kurbanlıklar bekler bizi. Bayram geldi mi zilimizi, çalar çocuklar mini mini! Bayramınız mübarek olsun...

Gerçek olan güzellikler yaşandıkça anlaşılır, Dostluğu, sevgiyi, birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz nica bayramımız mübarek olsun.