  Kurban bayramına sayılı günler kaldı... Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan Zilhicce hilali açıklaması
Kurban bayramına sayılı günler kaldı... Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan Zilhicce hilali açıklaması

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanvekili Dr. Fatih Mehmet Aydın, Türkiye'de 41 şehir ve dünyada 70 bölgede yapılan hilal gözlemleri sonucunda Zilhicce hilalinin görüldüğünü açıkladı. Kurban Bayramı 27 Mayıs'ta İslam aleminde kutlanacak, hacılar ise 26 Mayıs'ta Arafat'ta vakfeye duracak.

18 Mayıs 2026 Pazartesi 01:13
İslam dünyasının merakla beklediği Kurban Bayramı tarihi resmen kesinleşti. Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanvekili Dr. Fatih Mehmet Aydın, Mekke'den yaptığı açıklamayla Zilhicce hilalinin görüldüğünü ve bayramın 27 Mayıs'ta kutlanacağını ilan etti. Türkiye dahil birçok İslam ülkesinin aynı tarihte bayrama girmesi, ümmet birliği açısından önemli bir gelişme olarak öne çıktı.

16 ŞEHİRDE HİLAL GÖRÜLDÜ: ARDAHAN'DAN MARDİN'E GÖZLEM SONUÇLARI

Aydın, Mekke'de yaptığı açıklamada, Din İşleri Yüksek Kurulu koordinesinde dünyada 70 bölgede, Türkiye'de de 41 şehirde yaptıkları gözlemler sonucu, 17 Mayıs'ta Ardahan, Ankara, Antalya, Balıkesir, Batman, Denizli, Erzurum, Giresun, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kilis, Mardin, Siirt, Trabzon ve Bayburt'ta hilalin görüldüğünü bildirdi.

Yurt dışındaki din hizmetleri müşavirlikleri, ateşelikler ve koordinatörlüklerin de hilal gözlem çalışmalarına katıldıklarını belirten Aydın, Suudi Arabistan makamlarından edinilen bilgiye göre, Suudi Arabistan'da da hilalin görüldüğünü ifade etti.

PAKİSTAN'DAN ÖZBEKİSTAN'A 8 ÜLKE AYNI GÜN BAYRAM YAPACAK

Aydın, aynı şekilde Pakistan, Malezya, Endonezya, Mısır, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'ın da Türkiye ile birlikte bayramı kutlayacaklarını ilan ettiklerini aktardı.

Aydın, açıklamasında "Bu itibarla 18 Mayıs Zilhicce'nin biri olarak kabul edilmiş, buna bağlı olarak 27 Mayıs tarihinde Kurban Bayramı İslam aleminde kutlanacaktır. Aynı şekilde hacılarımız 26 Mayıs tarihinde Arafat Meydanı'nda ellerini semaya açacak ve dua edeceklerdir. Rabbim 27 Mayıs'ta kutlayacağımız Kurban Bayramı'mızı kabul eylesin. Ümmeti Muhammed'e birlik, dirlik ve beraberlik nasip eylesin." ifadelerini kullandı.

