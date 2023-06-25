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Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak?

Kurban Bayramı süresince yurt genelinde güneşli bir hava beklenirken, kuzey kesimlerde yer yer yağış görülecek. Hava sıcaklıkları ise batı ve güney kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

25 Haziran 2023 Pazar 10:16 - Güncelleme:
Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak?
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Kurban Bayramı'nda hava yurt genelinde az bulutlu ve güneşli geçecek.

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilirken, Kıyı Ege, Akdeniz'in kıyı kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Bayramın birinci günü yurt genelinde güneşli hava hakim olacak. Doğu Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimleri, Afyonkarahisar ve Kütahya çevreleri ile Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun kuzeybatısında ise yağış geçişleri görülecek.

Bayramın ikinci günü yurt genelinde güneşli ve sıcak hava etkili olacak. Batı Karadeniz, Marmara Bölgesi'nin tamamı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yağış görülecek. Yağışlar Marmara, Batı Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda gök gürültülü sağanak şeklinde olacak.

Bayramın üçüncü günü, yurt genelinde açık ve güneşli hava etkili olacak. Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yağış görülecek. Yağışlar Gök gürültülü sağanak şeklinde olacak.

Kurban Bayramı'nın dördüncü ve son gününde ise ülkemizin büyük bölümünde güneşli ve açık hava etkisini sürdürecek. Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Bayram süresince en yüksek sıcaklık değerlerinin Ankara ve Antalya'da 30, Samsun'da 27, İstanbul'da 31, İzmir'de 34, Adana'da 33, Diyarbakır'da 38, Erzurum'da 27, Trabzon'da 26 derece civarında seyretmesi bekleniyor.

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