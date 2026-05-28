İSTANBUL 27°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Mayıs 2026 Perşembe / 12 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,8958
  • EURO
    53,4862
  • ALTIN
    6598.65
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kurban Bayramı'nda İstanbul boş kaldı! Trafiğin oluştuğu tek nokta Arnavutköy oldu
Güncel

Kurban Bayramı'nda İstanbul boş kaldı! Trafiğin oluştuğu tek nokta Arnavutköy oldu

9 günlük Kurban Bayramı tatilinde İstanbul genelinde trafik yoğunluğu tarihi seviyelere kadar düşerken, megakentte yoğunluğun yaşandığı tek noktalardan biri Arnavutköy oldu. Kurban kesimi için Arnavutköy ve Çatalca gibi kırsal bölgelere giden vatandaşların dönüş yolculuğu sırasında Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

IHA28 Mayıs 2026 Perşembe 17:44 - Güncelleme:
Kurban Bayramı'nda İstanbul boş kaldı! Trafiğin oluştuğu tek nokta Arnavutköy oldu
ABONE OL

Kurban Bayramı tatili nedeniyle milyonlarca İstanbullunun şehir dışına çıkmasıyla birlikte İstanbul genelinde yollar boş kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik verilerine göre kent genelinde trafik yoğunluğu bazı saatlerde yüzde 4 ve yüzde 5 seviyelerine kadar düştü. Bayramın ilk gününde yoğunluğun zaman zaman yüzde 2'ye kadar gerilediği görülmüştü.

Megakentte D-100, TEM Otoyolu ve bağlantı yollarında trafik akıcı şekilde ilerlerken, Kurban Bayramı'nın ikinci günü akşam saatlerinde İstanbul'da yoğunluğun yaşandığı noktalardan biri Arnavutköy oldu.

Kurban kesimi için Arnavutköy, Çatalca ve çevredeki kırsal bölgelere giden vatandaşların dönüşe geçmesiyle birlikte Arnavutköy ilçesinden İstanbul'un diğer ilçelerine bağlantıyı sağlayan Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde uzun araç kuyrukları oluştu.

Özellikle İstanbul istikametinde tüm şeritlerin araçlarla dolduğu görülürken, Arnavutköy yönüne olan karşı şeritte ise trafiğin tamamen açık olduğu dikkat çekti. Kilometrelerce uzayan araç kuyruğu havadan görüntülendi.

ÖNERİLEN VİDEO

Yer Tunceli: Yılanın sincap avı saniye saniye kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.