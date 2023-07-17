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Kurban Bayramında kaçan inek 22 gün sonra yakalandı

Elazığ'da Kurban Bayramının birinci gününde kesilmek için alınan fakat kaçan kurbanlık inek, Elazığ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü kurban yakalama timleri tarafından 22 gün sonra yakalandı.

IHA17 Temmuz 2023 Pazartesi 10:58 - Güncelleme:
Kurban Bayramında kaçan inek 22 gün sonra yakalandı
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Olay, merkeze bağlı Gümüşkavak Mahallesi'nde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Kurban Bayramının ilk gününde dini vecibesini yerine getirmek isteyen Yusuf Yalçın, pazardan kurbanlığını alarak evinin bahçesine getirip ip ile ağaca bağladı. İpi koparan kurbanlık inek bir anda kaçmaya başladı.

22 GÜN BOYUNCA KAÇTI

Öte yandan kaçan kurbanı yakalamak isteyen fakat yakalayamayan vatandaş, durumu Elazığ Belediyesi Beyaz Masayı arayarak ekiplere durumu bildirdi. Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı kurban yakalama timleri, 22 gün boyunca kaçtığı kurbanı 1 saat içerisinde yakalayarak sahibine teslim etti.

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