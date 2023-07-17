Kurban Bayramında kaçan inek 22 gün sonra yakalandı

Olay, merkeze bağlı Gümüşkavak Mahallesi'nde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Kurban Bayramının ilk gününde dini vecibesini yerine getirmek isteyen Yusuf Yalçın, pazardan kurbanlığını alarak evinin bahçesine getirip ip ile ağaca bağladı. İpi koparan kurbanlık inek bir anda kaçmaya başladı.

22 GÜN BOYUNCA KAÇTI

Öte yandan kaçan kurbanı yakalamak isteyen fakat yakalayamayan vatandaş, durumu Elazığ Belediyesi Beyaz Masayı arayarak ekiplere durumu bildirdi. Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı kurban yakalama timleri, 22 gün boyunca kaçtığı kurbanı 1 saat içerisinde yakalayarak sahibine teslim etti.