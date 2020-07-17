17 Temmuz 2020 Cuma 17:47 - Güncelleme: 17 Temmuz 2020 Cuma 17:47

Kurban Bayramı'nda kısıtlama olup olmayacağı konusu vatandaşların gündeminden düşmüyor. Bu sene Temmuz'un 31'inde idrak edilecek olan Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olup olmayacağı merak edilirken konuyla ilgili açıklamalar yakından takip ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde Kurban Bayramı'nda kısıtlama konusuyla ilgili yaptığı açıklamada koronavirüs vaka sayısının seyrine göre Kurban Bayramı'nda bazı kısıtlamaların gelebileceğinin altını çizmişti. Öte yandan Başkan Erdoğan bugün cuma namazı çıkışı konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Vatandaşlar Kurban Bayramı'nda yasak olup olmayacağına dair gelecek resmi açıklamaları beklerken Başkan Erdoğan konuya yönelik açıklamalarda bulundu. Peki; Kurban Bayramı'nda kısıtlama var mı? Kurban Bayramı'nda yasak olacak mı? İşte Başkan Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklaması...

KURBAN BAYRAMI'NDA KISITLAMA VAR MI? BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLADI!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Corona virüsü önlemlerine ilişkin “Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıp uygulanmayacağı” yolundaki bir soruyu Erdoğan şöyle yanıtladı:

Bayramda sokağa çıkma yasağına ilişkin son dakika gelişmeleri yakından takip edilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Kurban Bayramı'nda kısıtlama olup olmamasına ilişkin soruya yanıt veren Başkan Erdoğan, "Kurban Bayramı için böyle bir adım atmak biraz zor. Ama değerlendirmesini tabi Bilim Kurulu yapacağı gibi biz de Bilim Kurulu ile bunu paylaşabiliriz. Kurban Bayramı'nın özellikleri, hususiyetleri çok çok farklı. O gün kurbanlar kesilecek, herkes özellikle de birbirini ziyaret ki bu sadece bayramda oluyor. Şu anda gündemimizde böyle bir durum yok." dedi.

BAKAN KOCA'NIN AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kurban Bayramı'nda yasak olacak mı?" sorusuna cevap verirken de bu konuya ilişkin bir rehberin yayınlandığını anımsattı. Bilim Kurulu'nda Kurban Bayramı'nda kısıtlılık olmasıyla ilgili herhangi bir konunun gündeme gelmediğini bildiren Koca, şunları kaydetti:

"Zannediyorum 1 aydan fazla bir zaman dilimi var. Önümüzdeki haftalardaki vakaların seyri, salgının seyri bu anlamda belirleyici olacak. Bilim Kurulu'nda gündeme gelmediği için net bir şey söylemem doğru olmaz. Kurban Bayramı'nda kısıtlılık olabileceğini şimdiden söylemem zor ama kısıtlılığın Ramazan Bayramı'ndaki gibi olmayacağı kanaatindeyim. Bilim Kurulu'nun gündemine gelir. Kararı verecek olan Bakanlar Kurulu ve Cumhurbaşkanımızın bu noktadaki iradesi.

Kurban Bayramı 2020 yılında 31 Temmuz'da başlayacak. 30 Temmuz ise arefe günü olacak.

Kurban Bayramı 1. Gün: 31 Temmuz Cuma

Kurban Bayramı 2. Gün: 1 Ağustos Cumartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 2 Ağustos Pazar

Kurban Bayramı 4. Gün: 3 Ağustos Pazartesi