Meteoroloji'nin son dakika güncel hava durumu raporuna göre, sıcaklıklar 3-5 derece düşerken 3 bölgede sağanak yağmur görülmesi bekleniyor. Peki 9 günlük Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, tatil boyunca hava sıcaklıklarının azalacağını söyledi. İşte bayramın 1. 2. 3. ve 4. günü için beklenen hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Kırıkkale, Çankırı, Nevşehir, Aksaray, Kırşehir, Yozgat, Samsun, Erzincan, Tunceli ve Erzurum çevreleri, Ordu'nun iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimler ile Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunası gerekmektedir.

BAYRAMIN 1. GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Kurban Bayramı'nın 1 gününde Akdeniz ve Ege için sıcaklıklar 40 dereceyi bulacak. İstanbul ve çevre iller dahil İç Anadolu, Orta Karadeniz ve Karadeniz bölgesi için hava sıcaklıkları 30'larda seyredecek. Bunaltan sıcaklıklar beklenmiyor. Doğu Karadeniz bölgesinde ise kuvvetli sağanak bekleniyor. Doğu Anadolu'da ise kavurucu sıcaklıklar bekleniyor.

BAYRAMIN 2. GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Kurban Bayramı'nın 2. günü de 1. günden farksız olmayacak. Doğu Karadeniz'de sağanak diğer illerde ise sıcaklıkların yüksek olacağı tahmin ediliyor.

BAYRAMIN 3. GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Bayramın 1 ve 2. günlerinde Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak etkisini yitirecek. Yağışların Burdur, Denizli ve Isparta'da da etkili olması bekleniyor. Diğer illerde ise hava durumu aynı kalacak.

BAYRAMIN 4. GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Ülke genelinde ilk 3 günlük hava durumu dışında önemli bir değişiklik tahmin edilmiyor. Manisa, Kütahya, Afyonkarahisar, Denizli, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Ardahan, Kars için sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji'den alınan son tahminlere göre illerimizde beklenen hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 29, Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL: 27, Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR: 33, Az bulutlu

KOCAELİ: 28, Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURSA: 29, Parçalı az bulutlu

EDİRNE: 31, Az bulutlu

A.KARAHİSAR: 29, Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ: 37, Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA: 36, Az bulutlu

ADANA: 36, Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA: 37, Az bulutlu

HATAY: 34, Az bulutlu

ESKİŞEHİR: 27, Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ: 32, Parçalı ve az bulutlu

KONYA: 29, Parçalı ve az bulutlu

BOLU: 23, Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE: 27, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK: 23, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP: 28, Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN: 26, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON: 28, Parçalı bulutlu

ARTVİN: 33, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM: 28, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS: 27, Parçalı ve az bulutlu

MALATYA: 36, Parçalı ve az bulutlu

VAN: 26, Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR: 40, Az bulutlu

GAZİANTEP: 39, Az bulutlu

SİİRT: 37, Az bulutlu

ŞANLIURFA: 41, Az bulutlu