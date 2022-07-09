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Kurban Bayramı'nı ailelerinden uzakta geçiren tır şoförü baba ve iki oğlu, denk geldikleri Kapıkule'de bayramlaştı

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yapmak için bekleyen tır şoförleri, Kurban Bayramı'nı ailelerinden uzakta geçirmenin burukluğunu yaşıyor. Farklı şehirlerden aldıkları yüklerle yola çıkan Deniz ailesinin üyeleri de Kapıkule Sınır Kapısı'nda denk geldi. Baba Hamza Deniz ve oğulları Bahattin ve Muhammet Deniz tır parkında bayramlaştı.

AA9 Temmuz 2022 Cumartesi 09:53 - Güncelleme:
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Sınır kapısından çıkış yapmak için direksiyon başında bekleyen tır şoförleri, aileleri ve sevdikleriyle telefonda görüşerek bayramlaştı.

Tır parkındaki sürücüler birbirlerinin de bayramını kutladı.

Farklı şehirlerden aldıkları yüklerle yola çıkan Deniz ailesinin üyeleri de Kapıkule Sınır Kapısı'nda denk geldi.

Baba Hamza Deniz ve oğulları Bahattin ve Muhammet Deniz tır parkında bayramlaştı.

Hamza Deniz, oğullarıyla sınırda denk gelmelerinin büyük mutluluk olduğunu birbirileriyle bayramlaştıklarını ifade ederek, "Hep denk gelemeyiz ama bayramın bereketiyle oğullarımla karşılaştım, annelerini de arayıp telefonla tebrik ettik" dedi.

- "YILLARDIR BU ŞEKLİDE GEÇİYOR BAYRAMLARIMIZ"

İstanbul'dan Kosova'ya yük taşıyan tır şoförü Erden Efir, her bayram olduğu gibi bu bayramın da yollarda geçtiğini söyledi.

Buruk bir bayram geçirdiğini belirten Efir, "Ekmek parası, hayatımız yollarda geçiyor. Yakınlarımı telefonla arayarak bayramlaştım. İşimiz bu, ekmeğimizi buradan kazanıyoruz. Yıllardır bu şeklide geçiyor bayramlarımız." diye konuştu.

Tır şoförü Bayram Mehmet de bayramda İzmir'den Almanya'ya yük götürdüğünü belirterek, "Bayramlar yollarda geçiyor. Bu bayramı da yolda karşıladık. Ailemizle telefonda, uzaktan uzağa bayramlaştık." ifadelerini kullandı.

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