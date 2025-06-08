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Bayram tatilinin ilk 3 gününde acı bilanço! Can kaybı 26'ya yükseldi

Kurban Bayramı'nın ilk üç gününde meydana gelen trafik kazalarında 26 kişi hayatını kaybetti.

AA8 Haziran 2025 Pazar 12:28 - Güncelleme:
Bayram tatilinin ilk 3 gününde acı bilanço! Can kaybı 26'ya yükseldi
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Yerlikaya, sosyal medya hesabından, Kurban Bayramı'nın ikinci günü ülke genelinde meydana gelen trafik kazalarına ilişkin paylaşımda bulundu.

7 Haziran Cumartesi günü 683 trafik kazasının yaşandığını belirten Yerlikaya, bu kazalarda 9 kişinin kaza yerinde yaşamını yitirdiğini, 1143 kişinin ise yaralandığını ifade etti.

Bakan Yerlikaya, arife günü, bayramın birinci ve ikinci günlerinde toplam 2 bin 238 trafik kazası meydana geldiğini, 26 kişinin kaza yerinde hayatını kaybettiğini, 3 bin 590 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Vefat eden 26 kişinin geride gözü yaşlı ailelerini, sevdiklerini bıraktığına işaret eden Yerlikaya, "Lütfen, trafik kurallarına uyalım. Bayram sevinçlerimize acı karışmasın. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil." ifadesini kullandı.

Emniyet ve jandarma trafik ekiplerinin vatandaşların güvenliği için gerekli önlemleri aldığını ve denetimleri hassasiyetle sürdürdüğünü vurgulayan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Bayramın ilk 3 gününde trafik ekiplerimizce, 1 milyon 351 bin 653 araç denetlendi. Denetlemelerimiz işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfıra indirmek içindir. Trafik kurallarına uyalım, bayram sevincimize hüzün karışmasın."

Yerlikaya, kazalarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifa diledi.

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