Kurban dolandırıcılarına dikkat!

TESK Başkanı Palandöken, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle kurbanlık satışlarıyla ilgili dikkat edilmesi gereken konularda uyarılarda bulundu. Hem kurban satıcılarının hem de vatandaşların yaşanabilecek dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.

"FOTOĞRAFLARA KANARAK İNTERNETTEN KURBANLIK ALINMAZ"

Kurbanlık satış kanallarında piyasada fazlaca çeşitlilik olduğunu belirten Palandöken, "Geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda 950 bin büyükbaş, 2 milyon 750 bin küçükbaş kurban kesildi. Piyasada kurbanlık tedariki ile ilgili bir sorun yok. Fakat yine de teknolojinin gelişmesi ve büyükşehirlerdeki zaman ve mesafe sorunları nedeniyle internetten satışlara da yönelim oldukça fazla. Görsel olarak başka hayvanın fotoğraflarını koyarak satan, ortada hiç hayvan olmadan sahte ilan açan, hayvandan çıkacak etin vaadinde hile yapan oldukça fazla kişi bulunuyor. Uygun kurbanlık buldum diye sevinirken aslında tam tersi eldeki paradan da olunabilir. İnternetteki dolandırıcılara karşı tetikte olunmalı. Canlı hayvanın şu anki piyasalara göre büyükbaşta kilogram başına 65, küçükbaş hayvanda ise 62 liradan hesaplaması var. Bu hesaplamanın altında kalan kurbana şüpheyle bakmalı. Çünkü hayvancılık işi ile uğraşan herkes ortalama olarak aynı yem fiyatları, aynı giderler üzerinden kar marjını koyarak belli bir rakama satmak zorunda. 500 kilo bir hayvanın ederi 35 bin lira civarında olup da satış sayfalarında 25 bin liralık ilanlar gören vatandaşlarımız dikkat etmeli" ifadelerini kullandı.

"BESİCİLER VE VATANDAŞLAR SAHTE PARA TUZAĞINA DİKKAT ETMELİ"

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için kurban pazarlarında çokça görülen sahte para tuzağına dikkati çeken Palandöken, "Dolandırıcılar için kurban bayramları birer fırsat. Her yıl kurban pazarlarında sahte para tuzakları haberleri ile karşılaşıyoruz. Sahte paraları ayırt edebilmemiz için alınan banknotların üzerinde kabartma baskı, gizli görüntü, emniyet şeridi gibi pek çok özelliği barındırmalı. Yüklü paraları sürekli kontrol etmek zor olduğu için para sayma makinesi bulundurarak işler sağlama alınmalı. Büyük emekler vererek, adeta hayvanlarına çocuğu gibi bakan besicilerimizin çabaları boşa gitmemeli, vatandaşlarımız da bu konuda uyanık olmalı" değerlendirmesinde bulundu.