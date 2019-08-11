Kurban eti nasıl pişirilir? Kavurma nasıl yapılır? En güzel kavurma tarifi
Kurban eti nasıl pişirilir? Kavurma nasıl yapılır? sorularının yanıtları bugünün en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor. Hz. Peygamber (s.a.s.), kurban etinin üçe taksim edilip, bir bölümünün kurban kesemeyen yoksullara dağıtılmasını, bir bölümünün akraba, tanıdık ve komşularla paylaşılmasını, bir kısmının da evde yenmesini tavsiye etmiştir. Kurban Bayramı'nın gelmesi ile birlikte en nefis kavurma tarifleri araştırılmaya başlandı. Bayram boyunca sofralarımızda yer alacak olan kavurmanın püf noktalarını sizler için derledik. İşte en güzel kavurma tarifi sizlerle...
Kurban Bayramı'nın gelmesi ile birlikte günün en çok araştırılan başlıkları arasında Kurban eti nasıl pişirilir? Kavurma nasıl yapılır? soruları yer aldı. Kurban Bayramı klasiği olarak kesilen kurbanın etinden ilk olarak kavurma yapılıyor. Bayram boyunca sofralarımızda yer alacak olan kavurmanın püf noktalarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. En güzel kavurma tarifi sizlerle...
KURBAN ETİ NASIL PİŞİRİLİR?
Doğru yöntemlerle pişirilmediği takdirde kanserojen öğelerin oluşumuna, vitaminlerin kaybına ve besin zehirlenmelerine neden olan kırmızı etlerin, ızgara, fırın ve haşlama yöntemiyle pişirilmesi öneriliyor.
Kurban bayramında özellikle kırmızı etin tüketimi artış gösteriyor. Ancak kırmızı et pişirirken birkaç konuya dikkat edilmesi gerekiyor. Ülkemizde kurban kesilir kesilmez hemen evlerde çeşitli yöntemlerle pişirilir ve sonra etin kuruluğu ve sertliğinden şikâyet edilir. Oysa eti dinlendirmek ve tuzlamak kurban etinin hak ettiği lezzeti sağlayacaktır.
KAVURMA NASIL YAPILIR? EN GÜZEL KAVURMA TARİFİ
Kavurma yapmak için ilk olarak tencere hazırlanır ve ateşe koyulur. Tencere ısıtıldıktan sonra iç yağ ve kuyruk yağı koyulur ve erimesi beklenir.
Tenceredeki yağ eridikten sonra dibine çöken et parçaları bir süzgeç ile süzülür veya alınır.
Ardından sıcak iç yağına küçük küçük doğranan etler ilave edilir ve karıştırılır.
Karıştırma işleminden sonra tencerenin kapağı kapatılarak kısık ateşte pişirmeye bırakılır.
Tencerede pişen etler arada karıştırılır ve kontrol edilir.
Et tamamen pişinde tuz ilave edilir ve servise hazır hale getirilir.
KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?
Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148). Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, IX, 452-453). Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.
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