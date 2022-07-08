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Kurban etleri nasıl muhafaza edilmeli? Bakanlık tek tek sıraladı

Tarım ve Orman Bakanlığı sosyal medya hesabından '2022 Yılı Kurban Rehberi' paylaştı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada etler için vakit geçirilmeden soğutma işleminin başlatılmasına, sakatatlar için 3 derecede, diğer etler için 7 derecede veya daha düşük derecede muhafaza edilmesi bilgisine yer verildi

AA8 Temmuz 2022 Cuma 23:04 - Güncelleme:
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Bakanlığın Twitter hesabından paylaşılan rehbere göre, kurbanlık hayvanlardan elde edilen etler için soğutma işlemi vakit geçirilmeden başlatılmalı. Sakatatlar 3 derecede, diğer etler 7 derecede veya daha düşük sıcaklıklarda soğutulmalı ve bu sıcaklıklarda muhafaza edilmeli.

Taze etler, gıda ile temas amacıyla üretilmiş uygun malzemelerde taşınmalı. Bu amaç için üretilmemiş çöp poşeti veya kovası gibi gıda ile temasa uygun olmayan malzemelerle taşınması halinde, bu malzemelerden istenmeyen maddelerin gıdaya geçişi söz konusu olabilmekte. Ayrıca etlerin kokuşma veya bozulmanın önlenmesi için hava alacak şekilde taşınması gerekiyor.

- "KAVURMA YAPILAN ET, UYGUN ŞARTLARDA 1 YIL SAKLANABİLİR"

Taze etler, buzdolabında 1 hafta bozulmadan tazeliğini muhafaza eder. Uygun büyüklüklerde ambalajlanıp, buzlukta 1 ay, şoklandıktan sonra -18 derecede 6 ay saklanabilir.

Etlerin bir diğer saklanma şekli de kavurma yapmaktır. Kavurma yapılan etler, uygun şartlarda 1 yıl saklanabilir. Etlerin daha uzun saklanması bozulmaya, besleyici değerinin azalmasına, lezzet ve aroma kaybına neden olur.

İşkembe ve bağırsaklar çok iyi temizlendikten sonra değerlendirilmeli. Temizlik için sağlığa zararlı kimyasal maddeler kullanılmamalı. Sakatat çok çabuk bozulduğu için kısa süre içinde tüketilmeli.

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