10 Haziran 2021 Perşembe 12:06 - Güncelleme: 10 Haziran 2021 Perşembe 12:06

Kurban hisse fiyatları 2021, Diyanet İşleri Başlükanı tarafından açıklandı. Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala Diyanet vakfı kurbanlık 2021 fiyatlarını duyurdu. Kurbanlığını Diyanet vakfına bağışlamak isteyenler bu senenin kurban bağış fiyatını merak ediyordu. Vekaletle kurbanlık ücretleri yurt içinde ve yurt dışında olmak üzere belirlendi. Peki Kurban hisse fiyatları 2021 ne kadar oldu?

Kurban Bayramı öncesi vatandaşların kurbanlık telaşı başladı. Kurban Bayramının yaklaşmasıyla birlikte Kurban hisse fiyatları 2021 ve kurban hazırlıkları ile ilgili haberler gelmeye başladı. Diyanet, vekaletle kurbanlık bağış fiyatlarını açıkladı. Bu sene İslam alemi Temmuz'un 20'sindede Kurban Bayramı'nı idrak edecek. İşte Diyanet Vekaletle kurban fiyatları.

KURBAN HİSSE FİYATLARI 2021 NE KADAR?

Kurban hisse fiyatlarına göre 2021 yılı için belirlenen vekaletle kurbanlık ücretleri yurt içinde 1125 lira, yurt dışında 925 lira olarak açıklandı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Merkezi'nde düzenlenen "2021 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu" tanıtım toplantısına katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2021 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 1125 lira, yurt dışında 925 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

KURBAN BAYRAMI 2021 NE ZAMAN?

Kurban Bayramı 2021 yılında Temmuz'un 20'sine denk geliyor.

Temmuz'un 19'unda Arefe günü ile başlayan Kurban Bayramı Temmuz'un 23'ünde son bulacak.

Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Kurban Bayramı bu yıl Temmuz ayına denk geliyor.

DİYANET VAKFI VEKALET YOLUYLA KURBAN BAĞIŞI

Türkiye Diyanet Vakfı'na vekalet yoluyla verdiğiniz kurbanlarınız ortalama 1 ay içerisinde, Vacip Kurbanlarınız bayramın ilk 3 günü içerisinde kesilerek SMS yoluyla bilgilendirme yapılmaktadır. Keseceği kurbanı ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak isteyen vatandaşlarımıza yardımcı olmak, bu ibadetin dini hükümler doğrultusunda ve amacına uygun şekilde ifasını sağlamak için "Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğinde" vekâlet yoluyla kurban kesim organizasyonu düzenlenmektedir.