İSTANBUL 32°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Haziran 2024 Pazartesi / 11 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,8378
  • EURO
    35,1794
  • ALTIN
    2449.45
  • BIST100
    10471.3
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kurban keserken göğsüne isabet eden kurşunla öldü
Güncel

Kurban keserken göğsüne isabet eden kurşunla öldü

ARNAVUTKÖY'de Tokat'tan gelen kasap Doğan İçeloğlu kurban kesim alanında kurban kestiği sırada nereden geldiği bilinmeyen ve göğsüne isabet eden tek kurşunla hayatını kaybetti. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri İçeloğlu'nun yorgun mermi isabet etmesi sonucu öldüğü ihtimali üzerinde duruyor.

DHA17 Haziran 2024 Pazartesi 12:39 - Güncelleme:
Kurban keserken göğsüne isabet eden kurşunla öldü
ABONE OL
Olay, dün sabah saatlerinde Hacımaşlı Mahallesi'nde bulunan ve bir vakfa ait olduğu öğrenilen kurban kesim tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 56 yaşındaki Doğan İçeloğlu kurban bayramında kasaplık yapmak için Tokat'tan, Arnavutköy'e geldi. İçeloğlu kurban kestiği sırada birden kanlar içerisinde yere yığıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri İçeloğlu'nu ambulansla hastaneye kaldırdı. İçeloğlu burada yapılan tüm müdahelelere rağmen hayatını kaybetti. İlk incelemelerde kalp krizi geçirerek kesim yaptığı bıçağın üstüne düşerek yaralandığı ve sonrasında hayatını kaybetti öne sürülen İçeloğlu'nun, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemede göğsüne isabet eden tek kurşunla hayatını kaybettiği ortaya çıktı. İçeloğlu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere memleketi Tokat'a götürüldü.

YORGUN MERMİ İHTİMALİ

56 yaşındaki İçeloğlu'nun ölümüyle ilgili çalışma başlatan polis, İçeloğlu'nun yorgun merminin göğsüne isabet etmesi sonucu ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

  • kurban kesimi
  • polis soruşturması
  • yorgun mermi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.