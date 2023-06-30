Kurban bayramının 4. gününde kurban kesmeyi düşünen Müslümanlar, kurban hangi güne kadar kesilir merak ediyor. Kurban, Kur'an-ı Kerim, Sünnet ve icmâ ile sabit bir ibadettir. Zilhicce ayının 10, 11 ve 12. günleri kurban kesilebilir. Peki Kurban en son ne zaman kesilir? Bayramın 4. günü kurban kesilir mi? Diyanet, Kurban kesim vakti ile ilgili sorulara cevap verdi. İşte detaylar...

KURBAN EN SON NE ZAMAN KESİLİR?



Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar.

Kurban kesimi Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur.

Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).

BAYRAMIN 3. VE 4. GÜNÜ KURBAN KESİLİR Mİ?

Kurban, bayramın "eyyâm-ı nahr" denilen ilk üç günü yani zilhicce ayının 10, 11 ve 12. günleri, bayram namazının kılınmasından üçüncü günün akşamına kadarki süre zarfında kesilebilir.

Zilhicce ayının 10. günü Kurban Bayramının 1. günüdür. Yani Hanefi mezhebine göre Bayramın 4. günü kurban kesilmez. Kurban bayram namazının kılınmasından üçüncü günün akşamına kadarki süre zarfında kesilebilir.

Şâfiî mezhebine ve bazı fakihlere göre bu süre bayramın dördüncü günü akşamına kadardır.