İSTANBUL 28°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Haziran 2023 Cuma / 12 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,0668
  • EURO
    28,2862
  • ALTIN
    1596.96
  • BIST100
    5759.11
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kurban en son ne zaman kesilir? Bayramın 4. günü kurban kesilir mi?
Güncel

Kurban en son ne zaman kesilir? Bayramın 4. günü kurban kesilir mi?

Bayramda kurban ibadetini yerine getirmek isteyen Müslümanlar kurbanın hangi güne kadar kesildiğini merak ediyor. Bayramın 3. ve 4. günü kurbanlıkların fiyatları düştüğü için birçok vatandaş kesim yapabiliyor. Bayramın son günlerinde kurban kesim vakti, mezheplere göre değişebiliyor. Buna göre Bayramın 4. günü kurban kesilir mi? Kurban en son ne zaman kesilir? İşte Diyanet'in konuyla ilgili fetvası

30 Haziran 2023 Cuma 11:03 - Güncelleme:
Kurban en son ne zaman kesilir? Bayramın 4. günü kurban kesilir mi?
ABONE OL

Kurban bayramının 4. gününde kurban kesmeyi düşünen Müslümanlar, kurban hangi güne kadar kesilir merak ediyor. Kurban, Kur'an-ı Kerim, Sünnet ve icmâ ile sabit bir ibadettir. Zilhicce ayının 10, 11 ve 12. günleri kurban kesilebilir. Peki Kurban en son ne zaman kesilir? Bayramın 4. günü kurban kesilir mi? Diyanet, Kurban kesim vakti ile ilgili sorulara cevap verdi. İşte detaylar...

KURBAN EN SON NE ZAMAN KESİLİR?

Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar.

Kurban kesimi Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur.

Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).

BAYRAMIN 3. VE 4. GÜNÜ KURBAN KESİLİR Mİ?

Kurban, bayramın "eyyâm-ı nahr" denilen ilk üç günü yani zilhicce ayının 10, 11 ve 12. günleri, bayram namazının kılınmasından üçüncü günün akşamına kadarki süre zarfında kesilebilir.

Zilhicce ayının 10. günü Kurban Bayramının 1. günüdür. Yani Hanefi mezhebine göre Bayramın 4. günü kurban kesilmez. Kurban bayram namazının kılınmasından üçüncü günün akşamına kadarki süre zarfında kesilebilir.

Şâfiî mezhebine ve bazı fakihlere göre bu süre bayramın dördüncü günü akşamına kadardır.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.