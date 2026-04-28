Kurban pazarında hareketlilik: 100 binden 700 bine kadar fiyat değişiyor

Büyükbaş kurbanlık fiyatları bu yıl 100 bin liradan başlayarak hayvanın cinsine, kilosuna ve bakım şartlarına göre 700 bin liraya kadar yükseliyor. Özellikle iri ve besili hayvanlar yüksek fiyatlarıyla alıcı bulurken, satıcılar artan maliyetlerin fiyatlara yansıdığını ifade ediyor.

Pazarlarda en çok dikkat çeken detaylardan biri ise alıcı ile satıcı arasında yaşanan pazarlıklar. Geleneksel görüntülerin oluştuğu kurbanlık alanlarında, vatandaşlar uygun fiyat için uzun süre pazarlık yaparken, satıcılar da maliyetlerini kurtarma mücadelesi veriyor.

Uzmanlar, kurbanlık alacak vatandaşların hayvanların sağlık durumuna ve resmi belgelerine dikkat etmesi gerektiğini vurguluyor.

Kurban Bayramı öncesi önümüzdeki günlerde pazarlardaki yoğunluğun daha da artması bekleniyor.