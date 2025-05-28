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Kurban pazarında polise saldırmışlardı! 12 şüpheli hakkında karar

Ankara'nın Keçiören ilçesinde kurbanlık pazarındaki denetim sırasında sopalarla güvenlik güçlerine saldıran 12 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

AA28 Mayıs 2025 Çarşamba 18:13 - Güncelleme:
Kurban pazarında polise saldırmışlardı! 12 şüpheli hakkında karar
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Bağlum Kurban Pazarı'nda önceki gün İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin denetimi sırasında görevli polislere saldıran şüpheliler R.A, R.B, M.C.B, M.G, F.A, E.B, F.A, H.O, S.A, H.Y, S.S. ve Ö.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 12 şüpheli sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesine sevk edildi.

8 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Şüphelilerden 4'ü tutuklama, 8'i adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Buradaki sorgularının ardından zanlılardan R.A, F.A, R.B ve M.C.B "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan tutuklanırken, E.B, F.A, H.O, H.Y, M.G, Ö.K, S.S. ve S.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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