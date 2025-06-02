Kurban Sevincini Yeryüzü ile Paylaşacaklar

Açlık ve yetersiz beslenmenin yoğun yaşandığı bölgelerde yıllardır sağlık desteği veren Yeryüzü Doktorları, her yıl koruyucu sağlık projeleri kapsamında gerçekleştirdiği kurban organizasyonu ile açlığa karşı mücadelesini sürdürüyor. Dernek, bu yıl da "Kurban Olsun, Sağlık Olsun" kampanyasıyla Kurban Bayramı'nın neşesini ve bereketini ihtiyaç sahibi coğrafyalarda paylaşmak için bağışçılarının desteğini bekliyor.

2005 yılından bu yana 300 binin üzerinde kurban hissesini ihtiyaç sahiplerine ulaştıran dernek, bu yıl da bağışçılarından aldığı emanetleri sağlık hizmetleriyle birlikte teslim ederek Gazze ve deprem bölgesi olmak üzere geniş bir coğrafyada gerçekleştirdiği kurban faaliyetini tamamlayacak.

Açlık rakamlarının yüksek olduğu iki ülkede sağlık hizmeti

Türkiye'de özellikle deprem bölgesi olmak üzere; Suriye, Bangladeş, Benin, Etiyopya, Kamerun, Madagaskar, Nijer, Somali, Yemen, Azerbaycan, Kazakistan, Bosna Hersek gibi

19 farklı ülkede kurban organizasyonu yürütecek Yeryüzü Doktorları, aynı zamanda açlığın en yüksek olduğu ülkeler olan Afganistan ve Çad'da hem kurban bağışlarını ulaştıracak hem de sağlık merkezlerinde gönüllü hekimlerle muayene ve tedavileri gerçekleştirecek.

Gazze'ye bağışların ulaştırılması için özel program uygulayacak

2 Mart'tan bu yana insani yardım girişine izin verilmemesi nedeniyle insani krizin çok ağır seyrettiği Gazze'de ekipleriyle hem sağlık hem de yardım çalışmalarını sürdüren Yeryüzü Doktorları, bölgeye kurban etlerinin ulaştırılması için özel bir program uygulayacak. Gazze için gelen kurbanlıkların kesimini güvenlik nedeniyle Hindistan'da gerçekleştirecek dernek, bağışçılarının emanetini Avrupa standartlarına uygun biçimde konserve haline getirerek teslim edecek.

Hindistan'da kesimler tamamlandıktan sonra etleri konserveleme için soğuk zinciri kırılmadan Birleşik Arap Emirlikleri'ne ulaştıracak Yeryüzü Doktorları, konserveleme sürecinin ardından 2 yıl raf ömrüne sahip olan kurban etlerini teslim etmek üzere Gazze sınır kapılarından içeri gönderecek. 2024 yılında da aynı yöntemi izleyen dernek, geçen yıl Gazze'ye ulaşan konservelerden 79 binden fazla insan faydalanmıştı.

Kampanyaya ilişkin açıklamada bulunan Yeryüzü Doktorları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Salduz, "Açlık, deprem, sel gibi doğal afetler, savaş ya da iç karışıklar nedeniyle insani krizlerin yaşandığı bölgelerde yürüttüğümüz sağlık çalışmalarının yanı sıra zorlu yaşam koşullarının olduğu yerleri ekiplerimizle tespit ediyoruz ve ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için çabalıyoruz. Bu yıl da hem ülkemizde hem de dünyanın dört bir yanında zorlu koşullarda yaşamak zorunda kalan insanlar için seferber olduk ve kurban kampanyamızı Gazze başta olmak üzere tüm ihtiyaç sahibi ülkelere ulaşmak için başlattık. Gazze'de insanlar açlıkla, hastalıkla ve yoklukla mücadele ediyor. Uluslararası kurumların verilerine göre; 14 bin çocuk açlık yüzünden ölümle karşı karşıya kaldı. Ekiplerimizle UNICEF iş birliğiyle haftada iki gün aşı uygulamaları ve tıbbi mama desteği sağlayarak çocuklar ve hamile kadınlara yönelik malnütrisyonla mücadele ediyoruz. Bu noktada bayramın bereketini paylaşmak için herkesi kampanyamıza destek vermeye davet ediyoruz. Yurt dışı kurban hisse bedelinin 4 bin 600 TL, Gazze için 15 bin TL olduğu kampanyamıza 5 Haziran Perşembe arefe gününe kadar destek vererek bayramda yüz binlerce insanın mutluluğuna şahit olabilirsiniz." dedi.