“Kurbanla Gülümset” Deniz Feneri Derneği 2026 kurban bedellerini açıkladı

Dernek, bu yıl yurt içi ve yurt dışı kurban bağış bedellerini açıklarken, özellikle Gazze için ayrı bir bütçe oluşturulduğunu duyurdu.

Kurban ibadetinin paylaşma, dayanışma ve kardeşlik ruhunu yansıttığını belirten dernek, bağışların dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını açıkladı.

GAZZE İÇİN ÖZEL KURBAN ORGANİZASYONU

Gazze'de yaşanan insani krize dikkat çeken Deniz Feneri, hayırseverlerin 11 bin TL karşılığında bu bölge için kurban bağışında bulunabileceğini bildirdi. Kurban etleri, bölgedeki zorlu şartlara uygun şekilde işlenerek ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak.

Gazze'ye yönelik kurban organizasyonu, hem insani yardımın niteliği hem de lojistiği açısından özel bir planlama içeriyor.

Kesilen kurbanlar, savaşın tam ortasındaki Gazze'ye konserve et formunda ulaştırılacak.

Kurban etleri şoklanarak konserve edilecek farklı bölgeden Gazze'ye ulaştırılacak.

Gazze'ye yapılacak yardımın süreci şöyle işleyecek:

Yurt dışında kesilen kurbanlıklar, İslami usullere uygun şekilde kesildikten sonra etler hızlıca şoklanarak hijyenik şekilde korunacak. Ardından, özel bir tesiste konserve haline getirilecek. Bu konserveler, belirlenen bir güzergâh üzerinden Gazze halkına ulaştırılacak.

Bu sayede, Gazze'de taze et ulaştırmanın mümkün olmadığı savaş ve abluka şartlarında, uzun süre bozulmadan kalabilen, güvenli ve protein açısından zengin et konservesi bölge halkına ulaştırılacak. Bu yöntemle, binlerce Gazzeli aileye ulaşmak ve sürdürülebilir yardım sağlamak amaçlan

GÖNÜLLÜLER DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDA

Derneğin gönüllü ekipleri, Afrika'dan Asya'ya, Orta Doğu'dan kriz bölgelerine kadar birçok noktada kesim ve dağıtım organizasyonlarını gerçekleştirecek.

Zorlu saha şartlarına rağmen gönüllüler, bağışçıların emanetlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için görev yapacak.

YETİMLERE BAYRAMLIK SEVİNCİ

Deniz Feneri ayrıca bu yıl 30 ülkede binlerce yetime bayramlık kıyafet ulaştırmayı hedefliyor.

Hayırseverler 1.500 TL bağışla bir yetimi sevindirebilecek.

Ayrıca "BAYRAMLIK" yazıp 5560'a SMS göndererek 50 TL katkı sağlayabilecek.

2026 Kurban Bağış Bedelleri

MEHMET CENGİZ'DEN KISA MESAJ

Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Av. Mehmet Cengiz yaptığı açıklamada, "Kurbanla Gülümset çağrımızla bu yıl da mazlum coğrafyalara umut taşımayı hedefliyoruz. Hayırseverlerimizin emanetlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız" dedi.

Bağışlar, derneğin www.denizfeneri.org.tr internet sitesi, 0212 414 60 60 numaralı çağrı merkezi ve dernek banka hesapları üzerinden yapılabiliyor.

Kesimlerin ardından bağışçılara SMS ile bilgi verilirken, vekâlet sahiplerine kesim anına ait video kaydı da gönderiliyor.