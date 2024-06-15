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Kurbanlık dana firarda! Ortalığı birbirine kattı, iki ilçe değiştirdi

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde sahibinin elinden kaçan kurbanlık ortalığı birbirine kattı. Firar eden dana Kağıthane'den Sarıyer'e kadar kaçtı.

IHA15 Haziran 2024 Cumartesi 16:56 - Güncelleme:
Kurbanlık dana firarda! Ortalığı birbirine kattı, iki ilçe değiştirdi
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Kağıthane'de sahibinin elinden kaçan kurbanlık ortalığı birbirine kattı. Sahibinin dakikalarca peşinden koştuğu kurbanlık bir türlü zapt edilemedi. Kağıthane'den Sarıyer'e kadar kaçan firari dananın ortalık karıştırdığı anları ise kameralara yansıdı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde satın alınan bir kurbanlık, sahibinden elinden kaçtı. Koşmaya başlayan kurbanlık ilçenin en işlek olan Cendere ve Anadolu Caddelerine girdi. Trafikteki araçların arasında dolaşan kurbanlık dana dakikalarca kovalandı ancak bir türlü zapt edilemedi. Kağıthane'den Sarıyer'e kadar kaçan firari dananın ortalık karıştırdığı anları ise kameralara yansıdı.

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