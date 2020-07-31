İSTANBUL 31°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Temmuz 2020 Cuma / 10 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9795
  • EURO
    8,2976
  • ALTIN
    442.472
  • BIST100
    1126.9
Güncel

Kurbanlıklar kaçtı, sahipleri kovaladı

Şanlıurfa'da sahiplerinin elinden kaçan büyükbaş kurbanlıklar, uyuşturucu iğneyle sakinleştirilerek yakalandı. Sakinleşmesinin ardından ip bağlanan boğa, uzun uğraşlar sonucu bir kamyonetin kasasına bağlanarak, kurban kesim alanına götürüldü.

AA31 Temmuz 2020 Cuma 10:19 - Güncelleme: 31 Temmuz 2020 Cuma 10:19
ABONE OL

Yeşildirek Mahallesi'nde sahiplerinin kesim yerine götürmek istediği boğa, kamyonette bindirilirken kaçtı. Sahiplerinin ve çevredeki vatandaşların elinden kurtularak koşan boğa yaklaşık 7 kilometre uzaklıktaki bir tarlaya girdi.

Sahiplerinin haber vermesi üzerine bölgeye Haliliye Belediyesi hayvan yakalama timleri geldi. Uzun süre etrafına kimseyi yaklaştırmayan boğa, zaman zaman görevlileri ve kendisini yakalamak isteyen kişileri kovaladı.

Gazetecilere de zor anlar yaşatan boğa, görevliler tarafından sakinleştirici iğneyle vurulmasına rağmen uzun süre kaçmaya çalıştı.

Sakinleşmesinin ardından ip bağlanan boğa, uzun uğraşlar sonucu bir kamyonetin kasasına bağlanarak, kurban kesim alanına götürüldü.

Kurbanlık sahibi Abdurrahman Baloz, boğanın ipinin kopmasının ardından ellerinden kaçırdıklarını belirterek, "Saat 5.30'dan beri peşindeyiz. Yaklaşamıyoruz, yakalayamadığımız için ekipleri çağırdık onlar iğne vuracaklar." dedi.

İpekyol Mahallesi'nde ise sahibinin elinden kaçan boğa, 20 dakikalık bir kovalamacanın ardından timlerin uyuşturucu iğne yapması sonucu sakinleştirildi, sahipleri tarafından bağlanan boğa kesim yerine götürüldü.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.