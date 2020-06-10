Kurbanlıkların fiyatı 2020 ne kadar olacak? İşte kurbanlık hisse fiyatları 2020

10 Haziran 2020 Çarşamba 16:46 - Güncelleme: 10 Haziran 2020 Çarşamba 16:46

Kurban Bayramı'na 2 aydan az bir süre kala kurban telaşı yavaş yavaş başladı. Yaklaşan Kurban Bayramıyla birlikte kurbanlık hisse fiyatları 2020 için araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. Kurban Bayramında dana veya koyun, koç, keçi kesecek olan vatandaşlar kurbanlık hisse fiyatları 2020 küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatlarını şimdiden araştırmaya başladı. Kurban Bayramı bu sene 31 Temmuz'a denk geliyor. Kurban bayramı öncesi kurbanlık hayvanları erkenden almak isteyen vatandaşlar indirimli fiyattan yararlanmak istiyor. Kurbanlıkların fiyatı 2020 ne kadar olacak? İşte bu sene hayvan pazarında kurbanlık hisse fiyatları 2020 büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıkların hisse fiyatları hakkında merak edilen detaylar.

Samsun Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Erdal Doğan, 2 aydan kısa bir süre kala Kurban Bayramı öncesi kurbanlık fiyatları hakkında açıklamalarda bulundu.

KURBANLIKLARIN FİYATI 2020 NE KADAR OLACAK?

Geçen yıl pazarda küçükbaş (koyun, koç, keçi) 1000-1500 lira, büyükbaş kurban fiyatları (dana, boğa) 8 bin 500 - 13 bin 500 arası fiyatlarla satılırken bu yıl hem büyükbaş hem de küçükbaş kurbanlıkların fiyatında 2020 için bir artış bekleniyor. Samsun Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Erdal Doğan, Samsun’daki kurbanlık fiyatlarının geçen seneye oranla yüzde 8 civarında zamlanabileceğini söyledi.

KÜÇÜKBAŞ KURBAN FİYATI VE BÜYÜKBAŞ KURBANLIK HİSSE FİYATLARI BELLİ OLDU!

Fiyatlarda geçen seneye göre az bir zam olabileceğine dikkat çeken Erdal Doğan, “Korona virüsünün Kurban Bayramı’na nasıl etki edeceği şu anda tam olarak bilinmiyor. Kurbanlık fiyatlarının geçen seneyle pek farklı olacağını sanmıyorum. Üreticimizin yeterli sayıda kurbanlığı mevcut. Kurban kesmek isteyenler rahatlıkla kurbanlığa ulaşabilecek. Fahiş bir artış söz konusu değil. Fiyatlarda yüzde 5 veya 8 oranında bir zam olabilir. Yüzde 50 ya da yüzde 100 artış söz konusu değil.

Toplu yerlerde yapılacak kesimlerle ilgili alınacak kararları bekliyoruz. Geçen sene 30 kiloluk büyükbaş hisse fiyatı 1600 civarında oldu. Küçükbaş fiyatı da 800 TL ile 1200 TL arasında oldu. Bu sene büyükbaş kurbanlık hisse fiyatları 1800-1850 civarında, küçükbaş kurban fiyatları da 1350 TL civarında olabilir” dedi.

BÜYÜKBAŞ KURBANLIK HİSSE FİYATLARI 2020 NE KADAR OLACAK?

İslam alemi 31 Temmuz’da Kurban Bayramı’nı idrak edecek. Müslümanlar, bayram namazının ardından kurbanlarını keserek ibadetlerini yerine getirmiş olacaklar. Beklenen zamla birlikte bu yıl kurban bayramında büyükbaş kurbanlık fiyatları 9.180 TL ile 14 bin 580 TL arasında değişecek. Büyükbaş kurbanlık hisse fiyatları 1800-1850 civarında olacak.

KÜÇÜKBAŞ KURBANLIKLARIN FİYATI 2020 NE KADAR?

Geçen yıl pazarda küçükbaş (koyun, koç, keçi) 1000-1500 liradan satılırken, beklenen zamla birlikte bu yıl 2020 kurban bayramında küçükbaş kurbanlık fiyatları 1080 TL ile 1640 TL arasında değişecek.