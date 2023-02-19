Küre uygulaması tespit etti! Yeryüzü 38,5 km yarıldı

Kahramanmaraş'taki Pazarcık ve Elbistan merkezli depremler üzerine çalışan bilim insanları, Harita Genel Müdürlüğünün geliştirdiği 'Küre' uygulamasından yararlanıyor.

Ankara Üniversitesi Tektonik Araştırmalar Grubu, 7.6 büyüklüğündeki Elbistan depremine kaynaklık eden Kantarma-Barış fayı üzerinde 38,5 kilometrelik yüzey yarığı tespit edildiğini bildirdi.

Harita Genel Müdürlüğü 'Küre' uygulamasına deprem sonrasında yüklenen yüksek çözünürlüklü uydu görüntüleri üzerinde yapılan incelemeler sonucu haritalanan yüzey yırtılmasının boyu aralıklarla 38,5 kilometre olduğu tespit edildi. Ankara Üniversitesi Tektonik Araştırmalar Grubunun hazırladığı ön değerlendirme raporunda, sol yanal atım birden fazla yerde görüldüğüne dikkat çekilerek, en büyük atımın 8,5 metre olarak ölçüldüğü kaydedildi. Küre uygulaması sadece bilim insanlarına değil tüm vatandaşlara açık. Uygulamaya kure.harita.gov.tr adresinden erişmek mümkün.