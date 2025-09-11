İSTANBUL 29°C / 20°C
Güncel

Küresel gelişmeler ele alındı: Bakan Güler Vietnam'da

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hanoi'de Vietnam Savunma Bakanı Phan Van Giang ile görüştü.

11 Eylül 2025 Perşembe 10:22
Küresel gelişmeler ele alındı: Bakan Güler Vietnam'da
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Vietnam'daki temaslarını sürdürüyor.

Vietnam Savunma Bakanı Phan Van Giang'ın daveti üzerine başkent Hanoi'ye gelen Bakan Güler, resmi ziyareti kapsamında ilk olarak Ho Chi Minh Mozolesini ziyaret etti.

Bakan Güler, Mozole ziyaretinin ardından Vietnam Savunma Bakanlığına geçti. Burada askeri tören ile karşılanan Milli Savunma Bakanı Güler, bakanlıktaki Altın Defter'i imzaladı.

Bakan Güler, daha sonra Vietnamlı mevkidaşı Phan ile bir araya geldi. Görüşmede küresel ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Bakan Güler, Phan ile görüşmesinin ardından Türkiye'nin Hanoi Büyükelçiliği ziyaret etti. Büyükelçilik personeliyle bir araya gelen Güler yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirildi.

