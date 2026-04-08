  • Küresel krizde Türkiye'nin rolü... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temaslarına dikkat çekildi: Yol gösterici oldu
Güncel

Küresel krizde Türkiye'nin rolü... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temaslarına dikkat çekildi: Yol gösterici oldu

Recep Tayyip Erdoğan'ın yürüttüğü yoğun diplomasi trafiğine ilişkin AK Parti'li isimlerden dikkat çeken paylaşımlar peş peşe geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yalnızca Türkiye için değil bölgesel ve küresel barış için kritik rol üstlendiği vurgulandı.

8 Nisan 2026 Çarşamba 23:46
Küresel krizde Türkiye'nin rolü... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temaslarına dikkat çekildi: Yol gösterici oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan barış diplomasisi trafiğine yönelik AK Parti'li isimler paylaşım yaptı. Açıklamalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararlı ve diplomatik iradesine vurgusu yapıldı.

AK PARTİ GENEL BAŞKANVEKİLİ EFKAN ALA

Efkan Ala "Savaşın ilk saatlerinden itibaren ilgili devletlerin lider ve yetkilileriyle doğrudan ve yapıcı temaslar tesis eden Sayın Cumhurbaşkanımız, diyalog kanallarının açık tutulması ve gerilimin azaltılması yönünde kararlı bir diplomatik irade ortaya koymuştur." ifadesini kullandı.

Ala, NSosyal hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "barış diplomasisi" trafiğine ilişkin paylaşımda bulundu.

28 Şubat tarihinde başlayan, hem bölgesel hem de küresel istikrarı tehdit eden kritik süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın barış, istikrar ve güvenliğin korunması amacıyla yoğun çaba sarf ettiğini vurgulayan Ala, şunları kaydetti:

"Savaşın ilk saatlerinden itibaren ilgili devletlerin lider ve yetkilileriyle doğrudan ve yapıcı temaslar tesis eden Sayın Cumhurbaşkanımız, diyalog kanallarının açık tutulması ve gerilimin azaltılması yönünde kararlı bir diplomatik irade ortaya koymuştur."

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ

Cevdet Yılmaz, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tecrübeli ve dirayetli liderliği sadece ülkemiz için değil, bölgesel ve küresel barış ve istikrar için de büyük bir değerdir." ifadesini kullandı

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "barış diplomasisi" trafiğine ilişkin şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tecrübeli ve dirayetli liderliği sadece ülkemiz için değil, bölgesel ve küresel barış ve istikrar için de büyük bir değerdir."

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK

Ömer Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımızın barış iradesi ve politikası tüm kriz alanları için yol göstericidir." dedi.

