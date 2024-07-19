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Küresel yazılım krizi sonrası Selçuk Bayraktar'dan dikkat çeken paylaşım

BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, küresel yazılım krizi sonrasında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. 'Milli Teknoloji Hamlesi' mesajı veren Selçuk Bayraktar, 'Yüksek teknoloji küresel düzeyde tekelleştiğinde, işte bu kadar kırılgan. Yaşadığımız siber fiziksel ağlarla örülü dünyada, teknolojinin her alanında bağımsızlık toplumlar için vazgeçilmez.' dedi.

19 Temmuz 2024 Cuma 14:39 - Güncelleme:
Küresel yazılım krizi sonrası Selçuk Bayraktar'dan dikkat çeken paylaşım
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Sosyal medya hesabından yaşanan küresel yazılım krizi ile ilgili açıklamada bulunan Selçuk Bayraktar, 'Milli Teknoloji Hamlesi' mesajı verdi.

Selçuk Bayraktar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

"Tek işletim sistemi, Tek arama motoru, Bir iki sosyal medya platformu Birkaç alışveriş sitesi...

Sadece birinin çökmesi bile dünyada bağlı olan tüm devletlerin kritik alt yapısının neredeyse çökmesine neden oluyor.

Refahı tüm dünyaya yayması umulan yüksek teknoloji ve inovasyon, an geliyor, dünya sistemini kilitliyor.

Yüksek teknoloji küresel düzeyde tekelleştiğinde, işte bu kadar kırılgan.

Yaşadığımız siber fiziksel ağlarla örülü dünyada, teknolojinin her alanında bağımsızlık toplumlar için vazgeçilmez.

İşte tam da bu nedenle; Tam bağımsız ve müreffeh bir Türkiye için Milli Teknoloji Hamlesi diyoruz."

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