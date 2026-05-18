Küresel Sumud Filosu uluslararası sularda... İHA iddiası alarma geçirdi

Gazze'deki ablukayı kırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu, uluslararası sulara ulaştığı sırada çevresinde kaynağı belirsiz askeri hareketlilik tespit etti. Filo Kriz Masası, teknelerin etrafında tanımlanamayan dron ve askeri unsurların görüldüğünü duyurdu. Daha önce soykırımcı İsrail ordusunun iki ayrı saldırısına maruz kalan filo, bu kez yeni bir tehditle karşı karşıya kaldı.

FİLONUN ÇEVRESİNDE KİMLİĞİ BELİRSİZ DRONLAR GÖRÜNTÜLENDİ

Küresel Sumud Filosu Kriz Masası'ndan paylaşılan bilgiye göre, "filonun etrafında henüz tespit edilemeyen dron ve askeri unsur hareketliliği" görüldü.

Filo yetkilileri, AA'ya yaptıkları açıklamada, filodaki teknelerin Antalya açıklarından Gazze'ye doğru ilerleyişini sürdürdüğünü ve uluslararası sulara ulaştığını belirtmişti.

SOYKIRIMCI İSRAİL ORDUSUNUN SUMUD FİLOSU'NA İKİ AYRI SALDIRISI

Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırmayı ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, soykırımcı İsrail ordusunun 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında müdahalesine maruz kalmıştı.

Uluslararası sularda hukuk dışı müdahalede bulunarak aktivistleri taşıyan teknelere saldıran soykırımcı İsrail ordusu, Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta ve Yunan kara sularından birkaç mil açıkta 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulunmuştu.

Soykırımcı İsrail ordusu, Ağustos 2025'te de 44'ten fazla ülkeden 500 aktivisti taşıyan 40'tan fazla tekneyle Gazze'ye yönelen Küresel Sumud Filosu'na benzer bir saldırıda bulunmuştu.