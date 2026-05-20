Sumud Filosu'na İsrail saldırısı... Farklı şehirlerden ortak tepki

Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda düzenlediği saldırı, Türkiye'deki sendikal dünyada büyük tepkiye yol açtı. TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve Memur-Sen gibi sendikalarla çeşitli sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde soykırımcı İsrail'e protesto gösterileri düzenlendi.

TÜRK-İŞ'DEN İSRAİL'İN FİLO SALDIRISINA SERT TEPKİ

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, İsrail'in saldırdığı Küresel Sumud Filosu'ndaki HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve HAK-İŞ Genel Sekreter Yardımcısı Fatma Zengin'in de aralarında bulunduğu tüm gönüllülerin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Atalay, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'de kana doymayan ve tüm Ortadoğu'da ABD desteğiyle katliamlarına devam eden İsrail'in bir kez daha uluslararası sularda Gazze'ye insani yardım götürmek amacıyla seyreden Küresel Sumud Filosu'na saldırdığını hatırlattı.

İsrail'in hukuksuz bir şekilde dün ve bugün alıkoyduğu teknelerde, Türkiye de dahil olmak üzere yaklaşık 70 ülkeden yüzlerce kişinin yer aldığını belirten Atalay, gönüllüler arasında HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan ve HAK-İŞ Genel Sekreter Yardımcısı Fatma Zengin'in de bulunduğunu anımsattı.

Ergün Atalay

ARSLAN VE ZENGİN İÇİN ENDİŞELİ BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

İnsani yardım ve vicdan taşıyan teknelere, uluslararası hukuka ve insan haklarına aykırı bir şekilde uluslararası sularda gerçekleştirilen saldırıyı lanetleyen Atalay, Mahmut Arslan, Fatma Zengin ve Türk vatandaşlarının güvenliğiyle ilgili gelişmeleri büyük bir endişeyle takip ettiklerini bildirdi.

Dünyanın her yerinde haksızlığın karşısında ve mazlumların yanında olmayı görev sayan sendikal hareketin dayanışma iradesinin şiddetle susturulamayacağını vurgulayan Atalay, şunları kaydetti:

191 MİLYON İŞÇİYİ TEMSİL EDEN KONFEDERASYONLARA ÇAĞRI

"Her şeyden önce Mahmut Arslan'ın, Fatma Zengin'in ve filoda yer alan tüm gönüllülerin güvenli bir şekilde serbest bırakılmaları sağlanmalıdır. Birleşmiş Milletler de dahil olmak üzere uluslararası toplum, üyesi bulunduğumuz 169 ülkeden 191 milyon işçiyi temsil eden Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu-ITUC ve 42 Avrupa ülkesinden 45 milyon işçiyi temsil eden Avrupa Sendikalar Konfederasyonu-ETUC başta olmak üzere uluslararası sendikalar öncü olmalı, inisiyatif almalı ve vicdanı olan herkes İsrail'in sınırları aşan şiddet ve hukuksuzluğuna karşı harekete geçmelidir."

Atalay, insanların yaşam haklarını ve insani yardımları hedef alan, sendikacıları, sivilleri düşman gibi görerek gözaltına alan hiçbir müdahalenin kabul edilemeyeceğini ifade etti.

HAK-İŞ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI SERT: KORSANLIK GİRİŞİMİNE KARŞI SESSİZ KALMAYIN

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Devlet Sert, İsrail'in saldırdığı Küresel Sumud Filosu'ndaki HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve HAK-İŞ Genel Sekreter Yardımcısı Fatma Zengin'in de aralarında bulunduğu sivil aktivistlerin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Konfederasyon Genel Merkezinde basın açıklaması yapan Sert, İsrail'in, sivil gemilere saldırısının, açık bir hukuk ihlali, insan haklarına yönelik ağır bir saldırı ve uluslararası sularda gerçekleştirilen korsanlık faaliyeti olduğunu belirtti.

Netanyahu yönetiminin, Gazze'de kadınları, çocukları ve sivilleri hedef alan saldırılarıyla insanlık vicdanında çoktan mahkum olduğunu dile getiren Sert, "Bugün ise insani yardım misyonlarını engelleyerek, barbarlığını bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. Başta Genel Başkanımız Mahmut Arslan olmak üzere Genel Sekreter Yardımcımız Fatma Zengin ve çok sayıda vicdan gönüllüsünün hukuksuz şekilde alıkonulması kabul edilemez." dedi.

Devlet Sert

Sert, insanlık adına yola çıkanların silah zoruyla durdurulması, iletişimlerinin kesilmesi ve esir alınmalarının çok açık insan hakları ihlali olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Genel Başkanımız Mahmut Arslan ve Genel Sekreter Yardımcımız Fatma Zengin başta olmak üzere sivil aktivistler derhal ve koşulsuz şekilde serbest bırakılmalıdır. Genel Başkanımız Mahmut Arslan, HAK-İŞ'in emek, vicdan ve adalet mücadelesini temsil ederek Gazze yoluna çıkmıştır. Sayın Genel Başkanımızın ortaya koyduğu bu duruş yalnızca sendikal bir sorumluluk değil, insanlık onurunu savunan tarihi bir vicdan yürüyüşüdür."

"BU KORSANLIK GİRİŞİMİNE KARŞI SESSİZ KALMAYIN"

Sert, Gazze'de açlık, abluka ve bombardıman altında yaşam mücadelesi veren insanların yardım çığlığına kulak tıkayan İsrail'in yardım koridorlarını kapatarak, insani yardımları engelleyerek ve yardım filolarına saldırarak insanlık suçu işlemeye devam ettiğini söyledi.

KORSANLIK EYLEMİ DİYARBAKIR'DA PROTESTO EDİLDİ

Bazı sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde merkez Sur ilçesindeki tarihi Hz. Süleyman Camisi yerleşkesinde bir araya gelen vatandaşlar İsrail'in saldırısını kınadı.

Grup adına basın açıklaması yapan Memur-Sen Diyarbakır İl Başkanı Ramazan Tekdemir, İsrail'in uluslararası sularda yaptığı saldırıya tepki gösterdi.

Küresel Sumud Filosu'nun sadece insani yardım taşıyan gemilerden ibaret olmadığını dile getiren Tekdemir, "Bu filo, 39 farklı ülkeden, farklı dinlere mensup, farklı dilleri konuşan 500'e yakın vicdan sahibi aktivistin İsrail ve destekçilerinin zulmüne karşı duruşudur." dedi.

Tekdemir, İsrail'in gemilere el koyarak umutların tükeneceğini sandığını fakat bu konuda yanıldıklarını söyleyerek, filoya yapılan her engellemenin Akdeniz'e açılacak yeni özgürlük filolarının habercisi olduğunu ifade etti.