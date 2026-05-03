March To Gaza Greece yöneticilerinden Olga Lafazani, toplantıda yaptığı konuşmada, önceki günlerde filoya yönelik düzenlenen İsrail saldırısına rağmen filonun yoluna devam edeceğini belirtti.

Lafazani, İsrail donanmasının Küresel Sumud Filosu'na ait teknelere Mora Yarımadası'nın güneyinde, Yunanistan'ın arama kurtarma bölgesi içinde saldırdığını ve bazı aktivistlerin alıkonulduğunu hatırlattı.

Aktivist Saif Abukeshek ve Thiago Avila'nın İsrail'de tutulduğunu ifade eden Lafazani, Brezilya, İspanya ve İsveç hükümetlerine vatandaşlarının serbest bırakılması için diplomatik girişimde bulunma çağrısı yaptı.

Lafazani, filonun Gazze'ye doğru planlandığı şekilde yoluna devam edeceğini vurgulayarak, daha fazla destek, daha fazla takip ve daha geniş dayanışma çağrısında bulundu.

Yunanistan İnsan Hakları Birliği Bilimsel Danışmanı ve filo katılımcısı İasonas Busetis, Küresel Sumud Filosu'nun tamamen yasal ve insani nitelikte bir girişim olduğunun altını çizdi.

Busetis, Birleşmiş Milletler (BM) Deniz Hukuku Sözleşmesi kapsamında açık denizlerde seyrüsefer özgürlüğünün güvence altına alındığını vurgulayarak, filonun bu çerçevede koruma statüsüne sahip olduğunu ifade etti.

Filonun aynı zamanda Gazze'deki sivillere insani yardım ulaştırmayı hedeflediğine değinen Busetis, girişimin, İsrail'in Filistin topraklarındaki varlığının hukuki niteliğini de gündeme taşıdığını, bu durumun 2024'te Uluslararası Adalet Divanı (UAD) tarafından da değerlendirildiğini anımsattı.

Busetis, filoya yönelik son müdahalenin Yunanistan'ın arama kurtarma sahası içinde gerçekleştiğini vurgulayarak, söz konusu eylemlerin "korsanlık, hukuka aykırı alıkoyma ve kaçırma" gibi suçları gündeme getirdiğini söyledi.

Bu tür müdahalelerin aktivistlerin temel haklarını ihlal ettiğini dile getiren Busetis, Yunan makamlarının tutumuna ilişkin de endişe duyduklarını aktardı.

Yunanistan İnsan Hakları Birliğinin olayın ardından ilgili kurumlarla temas halinde olduğunu anlatan Busetis, sürecin hem hukuki hem de kurumsal düzeyde takip edileceğini ve filoya gerekli desteğin sağlanacağını sözlerine ekledi.

"GAZZE'YE YELKEN AÇIYORUZ ÇÜNKÜ İSRAİL'İ DURDURMAK GEREKİYOR"

Küresel Sumud Filosu'nda yer alan Evgenia Kavadia da filonun Filistin halkıyla dayanışma hareketinin bir parçası olduğunu belirtti.

Kavadia, filonun aynı zamanda devletlerin uluslararası hukuk karşısındaki yükümlülüklerini yerine getirmedeki eksikliklerini ortaya koyan siyasi bir girişim haline geldiğini ifade etti.

İsrail'in uluslararası sularda ve Yunanistan'ın arama kurtarma bölgesinde filoya yönelik müdahalesinin ardından konunun uluslararası düzeyde daha fazla gündeme geldiğini dile getiren Kavadia, İspanya, İtalya, Almanya ve Yunanistan'da tartışmaların başladığını söyledi.

Tartışmaların filonun nasıl kolaylaştırılacağı yerine nasıl engelleneceğine odaklandığını kaydeden Kavadia, bunun uluslararası hukukun uygulanmasındaki boşluklara işaret ettiğini kaydetti.



Kavadia, "Gazze'ye yelken açıyoruz çünkü İsrail'i durdurmak gerekiyor." dedi.

Hükümetlerin İsrail'in eylemlerini eleştirmesine rağmen güvenli geçiş ve liman imkanı sağlamadığını ifade eden Kavadia, bu durumun "cezasızlık kültürünü" sürdürdüğü değerlendirmesinde bulundu.

Filonun farklı ülkelerden, farklı inanç ve meslek gruplarından katılımcıları bir araya getirdiğine işaret eden Kavadia, girişimin uluslararası bir dayanışma hareketi olduğunu vurguladı.

Filoda yer alan Viki Koçori ise konuşmasında, hava koşullarının elvermesi halinde gelecek günlerde Siros'tan hareket edeceklerini, dünyanın farklı ülkelerinden aktivistlerle en geniş katılımlı dayanışma filolarından birini oluşturmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Gazze'deki durumun "insani kriz" boyutuna ulaştığına işaret eden Koçori, bölgenin uzun yıllardır abluka altında bulunduğunu ve temel ihtiyaçlara erişimin ciddi şekilde kısıtlandığını belirtti.

Filonun amacının hem insani yardım ulaştırmak hem de uluslararası kamuoyunun dikkatini Gazze'deki duruma çekmek olduğunu söyleyen Koçori, "Yolumuza devam edeceğiz." diyerek, alıkonulan aktivistlerin serbest bırakılması ve filonun güvenli geçişinin sağlanması çağrısında bulundu.

Yunanistan'ın Siros Adası'ndan yaklaşık 50 aktivistin beş tekneyle bu hafta denize açılarak Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı hedefleyen Küresel Sumud Filosu'na katılması bekleniyor.