''Küresel Tasarım Forumu İstanbul'a taşınıyor

Forumun 13-16 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirileceği, Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği rezidansında düzenlenen toplantıyla kamuoyuna duyuruldu.

Forumun İstanbul ayağının sanat yönetmenliğini üstlenen ödüllü tasarım sanatçısı Melek Zeynep Bulut, toplantının ardından 24'e konuştu.

Bulut, Küresel Tasarım Forumunun tasarım dünyasının önemli meselelerinin tartışılacağı bir platformu İstanbul'da kuracağını söyledi.

Forumun İstanbul ayağının biraz daha genişletilmiş, zenginleştirilmiş bir versiyon olacağını belirten Bulut, "Çeşitli enstalasyonlar, özellikle malzeme kültürünün güne uyarlanmasıyla ilgili çeşitli denemeler, araştırmalar, editoryal çalışmalar; bahçe kültürünün ele alınmasıyla ilgili çeşitli başlıklar foruma eşlik edecek. İstanbul'da tasarımı kutlamayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da 4 gün boyunca sanatsal tasarım ve kültürel mirasla ilgili tartışmaların yapılacağını belirten Bulut, organizasyonun arkasında güçlü bir ekibin yer aldığını söyledi. Bulut, bu güçlü ekibin İstanbul'daki tasarım tartışmalarını, kültürel tartışmaları güncel dile uyarlamayı hedeflediğinin altını çizdi.

Organizasyonun belli bazı temel kavramlar üzerinde şekillendirileceğine işaret eden Bulut, bunların başında da "mekan oluşturma"nın geleceğini kaydetti. Bulut, "mekan oluşturma" kapsamında çeşitli üniversiteler ve tasarım ofisleriyle işbirliğine gidileceğini dile getirdi.

Organizasyona yön veren bir diğer kavramın "yeniden düşünme" olacağını belirten Bulut, "Özellikle şehrin köşe bölgelerinde bahçe kültürünün güncel bir dille yeniden ele alınmasıyla ilgili bir araştırmayı ve uluslararası yarışmayı önermek istiyoruz" dedi.

Bulut, dört günlük organizasyonda "İstanbullular" kavramı altında ise editoryal, işitsel ve görsel tasarımcıların interaktif bir şekilde dahil olduğu bir çalışmanın servis edileceğini ve bunun da şehrin tasarım mirasını bir anlatıya dönüştüreceğini söyledi.

"Elbette organizasyonun kalbinde forum yer alıyor" diyen Bulut, "2 gün boyunca uluslararası ve yerel tasarımcıların birlikte özellikle tasarımların sorumluluğuyla ilgili konulara odaklanacağız. Tasarım bugünün dünyasına, temel meselelere dair neler söyleyebilir, nasıl sorular sorabilir, bunlara odaklanıyoruz" şeklinde konuştu.

Forumun içeriklerini Metropolitan Müzesi'nde de küratörlük yapmış Beatrice Galilee'nin yöneteceğini belirten Bulut, aralarında kültür ve sanat danışmanı olarak Beral Madra'nın da olduğu kuvvetli bir ekiple çalıştıklarının altını çizdi. Çok heyecanlı olduklarını belirten Bulut, "Aslında hedefimiz Mayıs ortasında İstanbul'da tasarımı, bir şey üretmeyi kutlamak, üreteni onore etmek ve böyle bir halkada buluşmak." ifadelerini kullandı.