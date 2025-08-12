Küresel ve bölgesel meseleler masada... Gürcistan Cumhurbaşkanı Ankara'da!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelashvili'yi resmi törenle karşıladı.

GÜRCİSTAN CUMHURBAŞKANI TÜRKİYE'DE!

Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiriyor.

"Ziyaret kapsamında, stratejik ortağımız Gürcistan ile işbirliğimizin her alanda daha da geliştirilmesi için atılacak adımların yanı sıra güncel bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır."