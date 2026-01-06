İSTANBUL 18°C / 12°C
Güncel

Küresel ve bölgesel meseleler masada: Malezya Başbakanı İbrahim Türkiye'ye geliyor

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

HABER MERKEZİ6 Ocak 2026 Salı 15:35 - Güncelleme:
Küresel ve bölgesel meseleler masada: Malezya Başbakanı İbrahim Türkiye'ye geliyor
Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Konuya ilişkin açıklama yapan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, şu ifadeleri kullandı:

Malezya Başbakanı Sayın Enver İbrahim, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 6-8 Ocak 2026 tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret vesilesiyle, 7 Ocak Çarşamba günü Türkiye-Malezya Yüksek Düzeyli Stratejik İş birliği Konseyi'nin ilk toplantısı tertiplenecektir. Bu çerçevede, Türkiye ile Malezya arasındaki ilişkilerin ahdi zeminini güçlendirecek muhtelif belgelerin imzalanması da öngörülmektedir. Görüşmelerde ayrıca, bölgesel ve uluslararası konular istişare edilecektir.

