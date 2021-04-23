Kureyşi'den Afganistan açıklaması: Tek çözüm, müzakere edilen siyasi bir çözüm

AA 23 Nisan 2021 Cuma 16:55 - Güncelleme: 23 Nisan 2021 Cuma 16:55

Kureyşi, İstanbul'da düzenlenen Türkiye-Afganistan-Pakistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda konuştu.

Toplantının son derece kritik bir dönemde ve yol ayrımında gerçekleştirdiğini belirten Kureyşi, bu toplantıyı sadece dışişleri bakanları düzeyinde değil, devlet başkanları düzeyinde de gerçekleştirmeyi arzu ettiklerini söyledi.

Kureyşi, "Gerçekten bölgemiz açısından özellikle de Afganistan açısından çok kritik, önemli bir dönem. Sadece zor bir dönem değil aynı zamanda çok önemli bir imkan var. Afganların son derece açık görüşlü ve esneklik göstermesi gereken bir dönem." diye konuştu.

Bu imkan şimdi yakalanmazsa herkesin, özellikle de Afganistan'ın acı çekeceğini vurgulayan Kureyşi, "Zaten onlar şimdiye karar çok acı çekmiş durumda. Afganların birlikte konuşabilmek için ileriye dönük adımları belirlemeleri çok önemli çünkü geçtiğimiz seneler gösterdi. Askeri bir çözüm yok. (Afganistan'da) Tek çözüm, müzakere edilen siyasi bir çözüm." değerlendirmesini yaptı.

Kureyşi, bu siyasi çözümün, birlikte masaya oturularak istişare edilebileceğini belirterek "O yüzden biz Pakistan olarak, Taliban'a her zaman çağrıda bulunduk, çağrıda bulunmaya devam ediyoruz. 'Gelin toplantı masasına oturun, birlikte müzakere edelim' dedik. Ülkelerinin geleceğini belirlemek istiyorlarsa, bunu ancak müzakere masasında yapabilirler." ifadelerini kullandı.