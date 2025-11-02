Kurşunların hedefi oldu! Avcılar'da silahlı saldırı

İstanbul'un Avcılar ilçesinde, 30 yaşındaki vatandaş henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı saldırıya uğradı. Saldırının ardından yaralanan şahıs, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün gece saatlerinde Avcılar ilçesi Ambarlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 30 yaşındaki Emrah S. isimli vatandaş, henüz kimliği belirlenemeyen şahıslar tarafından silahlı saldırıya uğradı. Siyah bir otomobil ile gelen silahlı saldırganlar, Emrah S.'yi hedef alarak defalarca ateş etti.

Kurşunların hedefi olan 30 yaşındaki vatandaş bacağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı vatandaş ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Silah sesleri çevredeki bir güvenlik kamerasından duyulurken, görüntülerde, siyah bir otomobilin cadde üzerinde ilerlediği ve içerisindeki saldırganların 7 el ateş ettiği anlar yer aldı. Polis ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.