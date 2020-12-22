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Ağrı Belediye Başkanı Sayan: Kürt gençlerinin güzel bir geleceğe sahip olmasını istediğim için tehdit ediliyorum

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Kürt gençlerinin iyi bir eğitim almasını ve güzel bir geleceğe sahip olmasını istediği için tehdit edildiğini söyledi.

IHA22 Aralık 2020 Salı 10:00 - Güncelleme: 22 Aralık 2020 Salı 10:00
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İsviçre’de yaşayan A.A. isimli şahıs, sosyal medyadan paylaştığı videoda Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’a hakaret ve tehditler savurdu. Savcı Sayan, bu tehditleri savuran kişinin Kürt gençlerini ’ölmeye ve öldürmeye teşvik ettiğini’ kaydederek, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

Ben 18 yaşındaki Kürt gençlerinin iyi eğitim almış, iyi bir iş sahibi olsun, gelecekleri kurtarılsın diye uğraşıyorum. Bu zihniyet sahipleri hem burada hem Avrupa’da Kürt çocuklarını ölmeye, öldürmeye teşvik ediyor. Bu alçak Kadri Zana takma ismini kullanıyor. Yönetmen ve türkücü.

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