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''Kürt kadın'' fıkrasına soruşturma

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 'Sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlarda bir iş insanı tarafından bir açılış programında kadınları ve belirli bir etnik kimliğe mensup vatandaşlarımızı hedef aldığı değerlendirilen ifadeler üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından resen soruşturma başlatılmıştır' açıklamasında bulundu.

HABER MERKEZİ6 Haziran 2026 Cumartesi 11:05 - Güncelleme:
''Kürt kadın'' fıkrasına soruşturma
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan görüntülerde, iş insanı R.K. tarafından sarf edilen ifadelerle ilgili olarak; Cumhuriyet Başsavcılığımızca "Halkın Bir Kesimini Alenen Aşağılama" suçu kapsamında re'sen soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna duyurulur" denildi.

"KİM TARAFINDAN SÖYLENİRSE SÖYLENSİN ASLA KABUL EDİLEMEZ"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlarda bir iş insanı tarafından bir açılış programında kadınları ve belirli bir etnik kimliğe mensup vatandaşlarımızı hedef aldığı değerlendirilen ifadeler üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından resen soruşturma başlatılmıştır. Adaletin terazisi kimsenin servetine, unvanına veya statüsüne göre tartmaz; yargı, daima insan onurunu ve hukuku korur. Kadınların onurunu zedeleyen, haysiyetini inciten ve toplumsal hassasiyetlerimizle bağdaşmayan ifadeler, kim tarafından söylenirse söylensin asla kabul edilemez. Bu tür sözlerin bir "fıkra" veya mizah adı altında sarf edilmesi, kadınlarımıza ve toplumumuzun belirli bir kesimine yönelik sergilenen bu nezaketsizliği hafifletmez. Toplumumuzun temel direği olan kadınlarımızın onuruna ve vatandaşlarımıza yönelik her türlü ayrımcı yaklaşımın karşısında durmaya kararlılıkla devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

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