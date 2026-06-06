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''Kürt kadın” ifadesine AK Parti'den tepki: Çok yanlış ve çirkin

AK Parti Sözcüsü Çelik, ''Kürt kadın' ifadesiyle aşağılayıcı bir söylemin yan yana getirilmesi değerlerimize aykırıdır, çok yanlış ve çirkindir' ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ6 Haziran 2026 Cumartesi 08:53 - Güncelleme:
''Kürt kadın” ifadesine AK Parti'den tepki: Çok yanlış ve çirkin
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Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç'un hastane açılışında anlattığı "Kürt kadın" fıkrasına AK Parti tepki gösterdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kadınlara dönük her türlü aşağılayıcı söylemi kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

Çelik'in açıklamasının devam şöyle;

Kadınlarla ilgili söylemlerin saygılı, özenli ve nitelikli bir yaklaşıma sahip olması esastır.

Toplumumuzun hiçbir kesiminin inancı etnik kökeni, kültürü, kimliği veya cinsiyeti aşağılayıcı, ayrımcı ve ötekileştirici söylemlerin konusu olamaz.

İnanç, etnik köken ve cinsiyet üzerinden üretilen aşağılayıcı yaklaşımlar nefret söylemi doğurur. Bu yanlış söylemlerden kesinlikle uzak durulması gerekir.

"Kürt kadın" ifadesiyle aşağılayıcı bir söylemin yan yana getirilmesi değerlerimize aykırıdır, çok yanlış ve çirkindir.

Kürt vatandaşlarımızla beraber hepimizi ve tüm kadınlarımızı inciten bu yanlış ve çirkin yaklaşımları en net şekilde ve kökten reddediyoruz.

Nefret söylemleri, mizah kılıfı ile asla mazur gösterilemez.

Yanlış söylemlerin düzeltilmesi ve özür dilenmesi, değerlerimize saygının bir gereğidir.

Herkes inanç, kültür, etnik köken, kimlik ve cinsiyet konularında sağduyulu, nitelikli ve saygılı bir dil kullanmaya özen göstermelidir.

Vatandaşlarımızın tamamı eşit onura, saygınlığa ve değere sahiptir.

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