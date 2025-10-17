İSTANBUL 22°C / 13°C
  Kürtaj skandalı! Doktorlar gözaltında, soruşturma derinleşiyor
Güncel

Kürtaj skandalı! Doktorlar gözaltında, soruşturma derinleşiyor

27 yaşındaki C.K., kendisine zorla kürtaj yapıldığı iddiasıyla ihbarda bulunarak, erkek arkadaşı M.A. ve doktorlar hakkında şikayetçi oldu. Kürtajla ilgili 2 kadın doğum doktoru ile 1 tıbbi sekreter hakkında soruşturma başlatıldı.

17 Ekim 2025 Cuma 10:53
Kürtaj skandalı! Doktorlar gözaltında, soruşturma derinleşiyor
Edinilen bilgilere göre, Zonguldak'ta yaşayan C.K. (27), yaklaşık bir yıl önce sevgilisi olduğu iddia edilen M.A.'dan hamile kaldı.

İlk olarak Dr. Murat B. tarafından kürtaj işlemi için muayene edilen ve işlemin ardından sağlık sorunları yaşayan C.K., daha sonra Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde görevli Uzm. Dr. Ferhat T.'ye başvurdu. İddialara göre önceki müdahaleye bağlı gelişen sağlık sorunları nedeniyle yeniden müdahale gerçekleştirildi.

Yaklaşık 6 ay sonra C.K., zorla kürtaj yapıldığı iddiasıyla ihbarda bulunarak, erkek arkadaşı M.A. ve doktorlar hakkında şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma kapsamında çalışma başlatan Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Zonguldak'ta özel bir hastanede görevli olduğu öğrenilen tıbbi sekreter H.K. ile 2 doktoru gözaltına aldı. Kadın Doğum Uzmanı Murat B., Ankara'daki muayenesinde gözaltına alınarak Zonguldak'a getirildi. M.A.'yı yakalamak için çalışmalar sürerken, H.K. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 2 doktor ise, "irtikap" ve "görevi kötüye kullanma" suçlamalarının yanı sıra "izinsiz kürtaj yapma" iddiasıyla sabah saatlerinde Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. Doktorların ifadelerinde kürtajı C.K.'nın rızasıyla yaptıklarını söyledikleri öğrenildi.

Kürtaj işlemi sırasında genç kadının gebeliğin kaçıncı haftasında olduğuna ve işlemin yasal sınırlar içinde kalıp kalmadığına ilişkin tıbbi inceleme süreci ise devam ediyor.

