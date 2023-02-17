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  • ''Kurtarma ekibi 3 gün sonra gitti'' iddialarına cevap verdiler: 10.24'te enkazın üstündeydik
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''Kurtarma ekibi 3 gün sonra gitti'' iddialarına cevap verdiler: 10.24'te enkazın üstündeydik

Adıyaman'a ilk giren ekip olan Sultangazi Belediyesi Arama Kurtarma ekibi, 'Kurtarma ekibi üç gün sonra gitti' iddialarına cevap verdi. Star Gazetesi Yazarı Fadime Özkan'a konuşan arama kurtarma ekibi 10.24'te enkazın üstünde olduklarını ifade etti. 7,6'lık depreme enkaz altında yakalandıklarını söyleyen kurtarma ekibi, en acı tarafının enkazda konuştukları depremzedeyi kurtaramamak olduğunu kaydetti. Evde bulunan ağır eşyaların duvara sabitlenmesinin önemine vurgu yapan kurtarma ekibi, deprem esnasında koridorda bulunulmaması gerektiğini belirtti.

17 Şubat 2023 Cuma 19:04 - Güncelleme:
''Kurtarma ekibi 3 gün sonra gitti'' iddialarına cevap verdiler: 10.24'te enkazın üstündeydik
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Star Gazetesi Yazarı Fadime Özkan, Adıyaman'daki kurtarma çalışmalarına katılan Sultangazi Belediyesi Arama Kurtarma ekibiyle konuştu.

"ADIYAMAN'A GİREN İLK EKİBİZ"

AFAD'ın alt kolu olarak çalıştıklarını ifade eden ekip üyesi, "Adıyaman'a giren ilk ekibiz. İlk gün 6 tane canlı çıkardık. Toplamda yaklaşık 70 kişiye dokunduk. Bunların içinde bebeklerimiz de var, annelerimiz de var. Elimizden geleni yapmaya çalıştık. Biz zaten AFAD'tan akreditasyonluyuz. Onlar bize bilgiyi verir. Biz bölgeye direkt çıkarız" ifadelerini kullandı.

"KONUŞURKEN KAYBETMEK ÇOK KÖTÜ OLDU"

"Kurtarma ekibi üç gün sonra gitti" iddialarına cevap veren ekip üyesi, "10.24'te enkazın üstündeydik. 7,6'lık depreme enkaz altında yakalandık. Bir kızımızla bir kardeşimizi çıkartıyorduk. Ablasını kaybettik o ikinci depremde. Kardeşimizi aldık. 5-10 dakika zamanımız olsaydı çıkartacaktık onu da. Çok üzgünüz bu yüzden. Ekip arkadaşlarımla konuştukça duygulanıyoruz o kardeşimiz için ama yapacak da bir şey yok. Zor çıkardık. Arkadaşlarımız da içerideydi. Onları da zor çıkardık. Konuşurken kaybetmek çok kötü oldu. Onlardan elhamdülillah hiçbirimize bir şey olmadı. Sağ salim evimize döneceğiz inşallah" dedi.

DEPREM SIRASINDA NE YAPMALI?

Güneşlik ve perdelerin muhakkak geceleyin kapatılması gerektiği uyarısında bulunan kurtarma ekibi, "Özellikle pencere kenarlarından, yatak odalarında, yatağımızın baş uçlarını pencere kenarlarına koymamaya çalışalım. Denk geliyorsa da geceleri, perdeler kapalı olması çok önemli. Perde camı tutabilir, cam patladığı an sizi kesme riski var. Bina yıkılmasa bile cam patlayıp, sizi öldürme riski var" açıklamasında bulundu.

Deprem esnasında koridorlardan uzak durulmasına dikkat çeken kurtarma ekibi, yatağın yanında yapılacak çök-kapan taktiğinin hayat kurtaracağını kaydetti.

Sallanma olasılığına karşı buzdolabı, çamaşır makinesi, banyo dolapları, yatak odası dolapları gibi ağır mobilyaların sabitlenmesi gerektiğine vurgu yapan ekip, düdük ve el fenerleri için "olmazsa olmaz" ifadesini kullandı.

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