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Kürtçe konuştuğu için öldürüldüğü iddiası ortaya atılmıştı! Gerçek bambaşka çıktı

Kürtçe konuştuğu için İstanbul'da kalbinden bıçaklanarak öldürüldüğü iddia edilen Duhoklu Kürt iş insanı Hakim Lokman cinayetinde gerçek bambaşka çıktı.

Akşam Gazetesi3 Eylül 2024 Salı 09:51 - Güncelleme:
Kürtçe konuştuğu için öldürüldüğü iddiası ortaya atılmıştı! Gerçek bambaşka çıktı
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'Duhoklu Kürt iş insanı Hakim Lokman, sadece anadilini konuştuğu için İstanbul'da kalbinden bıçaklanarak katledilmiştir' şeklinde yapılan provokatif açıklamalar sonrası gerçek ortaya çıktı.

KÜRTÇE KONUŞTUĞU İÇİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ İDDİASI ORTAYA ATILMIŞTI!

İstanbul'a turist olarak gelen Iraklı işadamı Hakim Lokman, 31 Ağustos gecesi kardeşi ve arkadaşıyla Fatih'teki bir otelin restoranına gitti.

Lokman, restoranda iki kadın arkadaşıyla oturan H.O. ile tartıştı; kavga mekanın dışına taştı. Bıçaklanan Hakim Lokman hayatını kaybetti; şüpheliler kaçtı.

Bazı haber siteleri işadamının Kürtçe konuştuğu için öldürüldüğünü iddia etti ancak olayın kıskanç cinayeti olduğu ortaya çıktı. H.O.'nun yanındaki kadınlarla dansa kalktığı; yan masadan kadınlara yönelik laf atıldığı belirlendi. Firari katil zanlısı H.O. polislerce aranıyor.

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