İSTANBUL 27°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Eylül 2020 Perşembe / 6 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,6438
  • EURO
    8,9062
  • ALTIN
    456.006
  • BIST100
    1118.92
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kurtlar sürüye saldırdı: 5'i telef oldu, 12'si de yaralandı
Güncel

Kurtlar sürüye saldırdı: 5'i telef oldu, 12'si de yaralandı

Isparta'nın Sütçüler Bucakdere köyünde kurtların küçükbaş hayvan sürüsüne saldırması sonucu 5 hayvan telef oldu. Sürü sahibi Lale Metin, kurtların domuzlarla mücadele kapsamında doğaya bırakıldıklarını ancak kurtlar nedeniyle çobanlık yapamadıklarını söyledi.

IHA24 Eylül 2020 Perşembe 17:22 - Güncelleme: 24 Eylül 2020 Perşembe 17:22
ABONE OL

Edinilen bilgiye göre olay, Sütçüler Bucakdere köyü Sazak yaylasında meydana geldi. Sürü sahibi Lale Metin, ağıla yakın bir yerde kurtların küçükbaş hayvanlarına saldırdığını gördü. Bunun üzerine oğlu Mehmet Metin’le kurtlara doğru bağırarak, koştu. Bu sırada kurtlar kaçarken, kurtların saldırdığı küçükbaş hayvanlardan 5’i telef oldu, 12’si de yaralandı. Olay sonrası sürüden 8 keçinin ise halen kayıp olduğu öğrenildi.

Sürü sahibi Lale Metin, kurtların domuzlarla mücadele kapsamında doğaya bırakıldıklarını ancak kurtlar nedeniyle çobanlık yapamadıklarını söyledi. Kurtların köylere inmesi nedeniyle tehlikeli de olduklarını ifade eden Metin, bu şekilde hayvan teleflerinin daha önce de yaşandığını söyledi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.