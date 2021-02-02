Kurtulmuş: Bunlar, bu ülkenin gençliği temsil etmiyor

DHA 02 Şubat 2021 Salı 16:08 - Güncelleme: 02 Şubat 2021 Salı 16:08

Kurtulmuş, AK Parti Küçükçekmece 7. Olağan İlçe Kongresine katıldı. Halkalı Spor Salonu’nda yapılan kongreye Kurtulmuş’un yanı sıra AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da katıldı.

Kongrede konuşan Numan Kurtulmuş, "Boğaziçi Üniversitesi’nde yeni bir deneme yapmaya çalışanlar olabilir. Türkiye’nin gözbebeği olan, Türkiye’nin en iyi üniversitelerinden birisi olan bizlerin de çok yakından yıllardır tanıdığımız bildiğimiz bir üniversitede; maalesef ilimle anılmak, araştırmayla anılmak, dünya çapında öğretim üyeleriyle, öğrencileriyle anılmak, hatırlanmak varken, ne yazık ki bazı provokasyonlarla gündeme geliyor. İşte tam gündemi zehirlemek dediğimiz şey budur. Bu milletin tamamına yakını kutsalı olan Kabe’ye karşı yapılan hakaret, sadece bu işe bir provokasyon çıkarma çabasıdır. Ve ne yazık ki bu işe katılan birkaç tane marjinal, birkaç tane sıra dışı insan asla ve asla Türk gençliğini, bu ülkenin gençliği temsil etmiyor, onların temsilcileri değildir. Hatta Boğaziçi Üniversitesi’nde pırıl pırıl gençler var, büyük çoğunluğu bu ülkeye kendisini adamış, annesini, babasını, ailesini onların hayallerini daha ileriye taşımak için gece gündüz gayret eden çoğunluğu pırıl pırıl gençlerden oluşan Boğaziçi Üniversitesi’nde birkaç tane marjinalin ortaya çıkması o üniversitenin de adını kirletmemelidir. Oradaki gençlerin tamamına yakını bizim gençlerimizdir. Bu ülkenin çocuklarıdır. Görüşleri ne olursa olsun, hangi siyasi kanaatte olurlarsa olsun hepsinin ortak hedefi Türkiye’yi daha ileriye taşımak olmalıdır. Onun için bu ve benzeri provokasyonlara karşı uyanık olmak, herkesin işini yapması Boğaziçi Üniversitesi’nde bilimle, araştırmayla ve güçlü bir eğitimle anılmasını sağlamaksa hepimizin ve özellikle Türkiye’yi yöneten hükümetimizin vazifesidir" dedi.