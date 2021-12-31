Kurtulmuş: Büyük Türkiye idealimiz için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz

AA 31 Aralık 2021 Cuma 17:35 - Güncelleme: 31 Aralık 2021 Cuma 17:35

Kurtulmuş, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajda, 2021'de yaşanan olağanüstü zorluklara rağmen Türkiye'yi yarınlara taşıyacak değerli ve önemli adımlar attıklarınI ve bu yürüyüşte milletle birlikte yol almanın güvencesini ve gururunu yaşadıklarını bildirdi.

Başta koronavirüs salgını olmak üzere, doğal afetler, bitmek bilmeyen küresel göçün etkileri, global ekonomik baskıların ağır yüklerine karşı halkın refahını korumak için tüm güçleriyle çalıştıklarını belirten Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Koronavirüsle mücadelede eşitlik ve güvenlik esasına dayanarak dünyada üretilen aşıları tüm milletimizin hizmetine sunduk. Yerli aşımız TURCOVAC'ı geliştirip bu alanda öncü olan ülkeler arasındaki yerimizi aldık. Olimpiyatlarda ve Avrupa'da düzenlenen spor müsabakalarında kazandıkları madalyalarla göğsümüzü kabartan gençlerimizin başarıları hepimize milli gurur yaşattı. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde AK Partimizin reform iradesini daha güçlendirerek, İnsan Hakları Eylem Planını ve Yargıda Reform Paketlerini Gazi Meclisimizden onaylatarak yürürlüğe koyduk.

Mavi vatanımızda pek çok zorlu koşul altında gerçekleştirdiğimiz aramalarda keşfedilen doğal gaz rezervi milletimize sevinç kaynağı oldu. Milli uzay programımızla, gençlerimiz için düzenlenen Teknofest ile uzaya gönderdiğimiz 5B uydumuzla teknoloji alanında örnek çalışmalara imza attık. Ciğerlerimizi yakan orman yangınları ve yaşadığımız sel felaketlerinde devlet-millet kaynaşması ve büyük bir toplumsal dayanışma ile yaralarımızı sardık. 2021'de milletimizden aldığımız destekle elde ettiğimiz başarıları 2022'de de sürdürmeye, güçlü ve büyük Türkiye idealimiz için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. 2022'nin ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa huzur, esenlik ve refah getirmesini diliyorum."