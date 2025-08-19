Kurtulmuş: Türkiye tarihi bir döneme girdi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulan "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" dördüncü toplantısına başkanlık etti.

Kurtulmuş'un açıklamalarından öne çıkanlar:

Türkiye tarihi bir döneme girdi. Çalışmalar TBMM çatısı altında yoğunlaştırıldı. Artık terörün hiç olmadığı bir Türkiye'den konuşabiliyorsak bunu şehitlerimize borçluyuz. En az onlar kadar ailelerine de minnet borçluyuz.

Ne zaman hangi şehit yakınımıza başın sağ olsun dediysek hepsinden 'vatan sağ olsun' cevabını aldık. Bugünlere şehitlerimiz sayesinde geldik.

TBMM hiçbir pazarlığın içinde olmadan, sürecin bir an evvel bitirilmesi, ebedi kardeşliğimizin tesisi için sorumluluğunu yerine getirecek

Ayrıntılar geliyor...