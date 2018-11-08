Kurtulmuş'tan ABD'nin PKK elebaşları kararı yorumu: Anlaşılır bir şey değil

PYD ya da YPG'yi terör örgütü olarak görmediği gibi bir de yıllardır tonlarca silah ve mühimmat yardımı yapan ABD'nin 3 PKK elebaşına yakalama ödülü koyması hem kamuoyu hem de siyaset sahnesinde çelişki olarak görüldü ve tepkiyle karşılandı.

"ANLAŞILIR ŞEY DEĞİL! İKİ YÜZLÜLÜK"

Konuya ilişkin AK Parti'den bir açıklama daha geldi. Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş ABD'nin çelişkili tutumu için "PKK'yı terör örgütü olarak kabul edip PYD'yi meşru örgüt olarak tanımaya doğru adım atmak her şeyden evvel ikiyüzlülüktür, anlaşılır bir şey değildir" şeklinde konuştu.