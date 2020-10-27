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Kurtulmuş'tan Macron'a tepki: Müslümanları töhmet altında bırakmak terörizmdir

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 'Macron'un doğrudan doğruya İslam'a ve Müslümanlara saldırması tarihi bir aymazlıktır. Macron, Fransa'da yaşayan 5 milyon Müslüman vatandaşını da bu şekilde tehlikeye atmıştır.' açıklamasında bulundu.

AA27 Ekim 2020 Salı 17:12 - Güncelleme: 27 Ekim 2020 Salı 17:12
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Kurtulmuş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un doğrudan doğruya İslam'a ve Müslümanlara saldırması tarihi bir aymazlıktır. Macron, Fransa'da yaşayan 5 milyon Müslüman vatandaşını da bu şekilde tehlikeye atmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Bu tavrın, Avrupa'da faşizmin ne kadar tehlikeli noktaya geldiğini ortaya koyduğunu da belirten Kurtulmuş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Fransa'da Peygamber Efendimize hakaretler içeren alçak karikatürleri gösteren öğretmenin öldürülmesi ne kadar büyük bir terör eylemi ise bu nedenle tüm Müslümanları töhmet altına almak da o derecede tehlikelidir, terörizmdir. Fransa'nın İslam'a, Müslümanlara ve Türkiye'ye karşı takındığı bu tavrı protesto ediyor ve Fransız mallarını boykot ediyoruz."

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