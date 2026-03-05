İSTANBUL 13°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Mart 2026 Perşembe / 17 Ramazan 1447
  Kurtulmuş'tan yetim mesajı: Daha güçlü destek için çalışıyoruz
Güncel

Kurtulmuş'tan yetim mesajı: Daha güçlü destek için çalışıyoruz

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yetimlerin güvenle büyüdüğü, eğitimle geliştiği ve umutla yarınlara baktığı imkanları artırmak için çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Kurtulmuş, tüm vicdan sahibi kesimlerle birlikte yetimlere yönelik desteklerin güçlendirilmesi için gayret göstereceklerini ifade etti.

AA5 Mart 2026 Perşembe 15:34 - Güncelleme:
Kurtulmuş'tan yetim mesajı: Daha güçlü destek için çalışıyoruz
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Dünya Yetimler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Ramazan ayının 15. gününün, sorumlulukları yeniden hatırlamaya vesile olan Yetimler Günü olarak idrak edildiğini belirten Kurtulmuş, her biri insanlığın ortak emaneti olan yetimlere el uzatmayı, onları asla yalnız bırakmamayı ortak vazife saydıklarını vurguladı.

Kurtulmuş, merhametin dayanışmaya, adalete, paylaşmaya ve korumaya dönüşmesi gereken bir ahlak çizgisi olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın yüzündeki tebessümü daim kılacak kalıcı çözümleri, aileyi, toplumu ve kurumları güçlendiren adımlarla birlikte çoğaltacağız. Köklü vakıf geleneğimizden ve medeniyetimizin birikiminden aldığımız güçle, yetimlerimizin güvenle büyüdüğü, eğitimle geliştiği ve umutla yarınlara baktığı imkanları, tüm vicdan sahipleriyle birlikte artırmak için gayretimizi sürdüreceğiz. Bu vesileyle, yetimleri koruyup kollayan tüm hayırseverlerimize, kurum ve kuruluşlarımıza şükranlarımı sunuyor, evlatlarımıza sağlıklı ve huzurlu bir gelecek diliyorum."
