  Kurtuluş Caddesi'nde tarihi an: Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı
Güncel

Kurtuluş Caddesi'nde tarihi an: Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyanın ilk aydınlatılan caddesi olarak bilinen Hatay'daki Kurtuluş Caddesi'nin yeniden ışıklandırılması törenine katılarak, tarihi caddenin ışıklarını dualarla yaktı.

27 Aralık 2025 Cumartesi 21:01
Kurtuluş Caddesi'nde tarihi an: Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay ziyareti kapsamında 6 Şubat depremlerinde hasar oluşan ve restorasyonu aslına uygun yapılan eserleri ziyaret etti.

Bu kapsamda tarihi Meclis binasının ardından restorasyonu tamamlanan Habib-i Neccar Camii'nde incelemelerde bulunan Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan camide yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Habib-i Neccar Camii'nin bulunduğu ve dünyanın ilk aydınlatılan caddesi olan Kurtuluş Caddesi'ne geçen Erdoğan'a, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurtuluş Caddesi'nin yeniden ışıklandırılması için düzenlenen törende, "Şimdi butona basmak suretiyle tüm caddenin ışıkları inşallah yanarak, bu cadde aydınlığa kavuşmuş olacak. Rabbim bu tür afetlerden bizleri muhafaza eylesin. Burada emeği geçen kardeşlerimden Allah razı olsun." ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın butona basmasının ardından Kurtuluş Caddesi aydınlandı. Törende, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş tarafından dua edildi.

